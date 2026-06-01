VIDEO; FOTO: nobāl pat sātanisti? Anglikāņu baznīcā Rīgā notiek performance ar kailu vīriešu stiepšanu pa grīdu
Satriekti un apbēdināti – tā savas sajūtas par dievnamā notikušo apraksta Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīca.
Iepriekšējā nedēļā internetā parādījās ainas no Anglikāņu baznīcas Rīgā, kurās redzamajām aktivitātēm sākotnēji ir pat grūti noticēt, bet pēc tam – grūti savienot tās ar norises vietu, kas ir dievnams.
Fonā skanot draudīgai, septiņdesmito gadu šausmu filmām raksturīgai mūzikai, pa baznīcas grīdu, kur ikdienā un svētkos pretī altārim dodas ticīgie, kopā ar visu paklāju tiek vilktas kailu, nekustīgu vīriešu miesas ar dibeniem pret dievnama griestiem.
To dara kāds vīrietis baltā, sadriskātā halātā. Notiekošo tikmēr vēro pārdesmit skatītāji.
Neilga ložņāšana internetā atklāj, ka par performanci atbildīgs bijis mākslinieks Andris Freibergs. Tās nosaukums – “Bald Boys” (Plikpaurainie zēni). Tās aprakstā jau norādīts, ka šis ir 18+ pasākums, ka tajā būs kailums.
Performances pamatdoma – pievērst uzmanību baznīcas (tostarp luterāņu) vidē notiekošajiem seksuālajiem noziegumiem. Notikušo jau ir komentējusi arī pati Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīca. Tās saikne ar performanci esot ļoti ierobežota.
Anglikāņu baznīca atbildēja. Nav baigi priecīgie. Tagad ir mācība par telpu īri. — Artuss Kaimins (@artuss) May 31, 2026
“Paldies visiem, kuri pauduši bažas. Arī mēs esam satriekti un apbēdināti par redzēto. Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīca nebija iesaistīta šī pasākuma organizēšanā; mūsu vienīgā saistība ar to bija telpu iznomāšana. Esam publicējuši oficiālu paziņojumu mūsu lapā, kurā situāciju skaidrojam plašāk,” baznīca skaidro sociālajos tīklos.
“Piekrītot šī pasākuma norisei mūsu baznīcā, mēs paļāvāmies uz organizatoriem un māksliniekiem, ka viņi respektēs ēkas sakrālo raksturu. Diemžēl tas nenotika. Lai gan māksla dažkārt var būt provokatīva, tai joprojām jābūt jutīgai pret telpu, kurā tā notiek, īpaši, ja šī telpa ir Dievnams,” teikts baznīcas mājaslapā.