Rīdzinieki pamana dīvainību pilsētas pulksteņos; dome sniedz skaidrojumu
Rīgas iedzīvotāji pēdējās dienās pamanījuši, ka atsevišķi pilsētā izvietotie pulksteņi maldina par precīzu laiku, jo joprojām rāda nepareizas stundas. Dažiem rīdziniekiem radies iespaids, ka pulksteņi joprojām nav pārregulēti uz vasaras laiku, lai gan kopš laika maiņas pagājuši jau divi mēneši. Rīgas domē skaidro, ka problēma saistīta ar tehniskiem traucējumiem.
Pašlaik Rīgas Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārraudzībā ir 44 pulksteņi 36 vietās galvaspilsētā, tostarp četri "Laima" pulksteņi un četri "Kobe" pulksteņi Krišjāņa Valdemāra ielā. Savukārt Centrālās dzelzceļa stacijas pulkstenis atrodas VAS "Latvijas dzelzceļš" pārziņā.
Kā norāda pašvaldībā, lielākā daļa pulksteņu darbojas ar GPS sinhronizācijas sistēmu un automātiski pielāgo laiku, tostarp pārejot uz vasaras vai ziemas laiku. Tie ir aprīkoti arī ar attālinātas regulēšanas iespējām.
Tomēr daļa pulksteņu joprojām tiek regulēti manuāli. Starp tiem ir arī "Kobe" pulkstenis un pulkstenis pie Āgenskalna tirgus.
Rīgas dome informē, ka pulkstenim Krišjāņa Barona un Matīsa ielas krustojumā, kas pēdējās dienās visvairāk piesaistījis rīdzinieku uzmanību, visticamāk, radušies GPS signāla traucējumi, kā rezultātā tas rādījis neprecīzu laiku. Atbildīgie dienesti regulāri apseko pilsētas pulksteņus, un konstatētie defekti tiek operatīvi novērsti.
Pulksteņu uzturēšanu galvaspilsētā nodrošina bijušais uzņēmums "Rīgas gaisma", kas kopš 2024. gada ir pievienots Rīgas Ārtelpas un mobilitātes departamentam. Tā pārziņā ir ne tikai pilsētas pulksteņi, bet arī ielu, laukumu, parku un citu publisko teritoriju ārējā apgaismojuma infrastruktūra.