"Man nav viņu žēl!" no Latvijas aizmukušais Mamikins izsakās par Sibīrijā izsūtītajiem un mirušajiem latviešiem
foto: Zane Bitere/LETA
Andrejs Mamikins.
Sabiedrība

"Man nav viņu žēl!" no Latvijas aizmukušais Mamikins izsakās par Sibīrijā izsūtītajiem un mirušajiem latviešiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Uz Krieviju aizbēgušais kādreizējais Latvijas žurnālists, bijušais Eiropas parlamenta deputāts, bet tagad Krievijas propagandas frontē centīgi strādājošais Andrejs Mamikins Krievijas propagandas kanālā izteicies par Sibīrijā bojāgājušajiem latviešiem.

"Izmantošu jebkuru iespēju un jebkuru auditoriju, lai pastāstītu par bezprecedenta piespiedu deportācijām, kurām tika pakļauti Krievijas un Latvijas pilsoņi. Un jā. Nestāstiet man vairs ar puņķiem un asarām un citiem šķidrumiem par 1941. un 1949. gadu. Nav žēl," sacīja Mamikins.

KrievijaAndrejs MamikinsSibīrija

