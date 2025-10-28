Andrejs Mamikins.
Šodien 11:22
"Man nav viņu žēl!" no Latvijas aizmukušais Mamikins izsakās par Sibīrijā izsūtītajiem un mirušajiem latviešiem
Uz Krieviju aizbēgušais kādreizējais Latvijas žurnālists, bijušais Eiropas parlamenta deputāts, bet tagad Krievijas propagandas frontē centīgi strādājošais Andrejs Mamikins Krievijas propagandas kanālā izteicies par Sibīrijā bojāgājušajiem latviešiem.
"Izmantošu jebkuru iespēju un jebkuru auditoriju, lai pastāstītu par bezprecedenta piespiedu deportācijām, kurām tika pakļauti Krievijas un Latvijas pilsoņi. Un jā. Nestāstiet man vairs ar puņķiem un asarām un citiem šķidrumiem par 1941. un 1949. gadu. Nav žēl," sacīja Mamikins.
Vai mamikinam joprojām ir Latvijas pilsonība @IeM_gov_lv @Braze_Baiba ? pic.twitter.com/jc522Hh9kX— Inese. (@laukutante_) October 27, 2025