Siliņa atvadās no premjerministres posteņa. "Ir noslēgusies ļoti piepildīta sezona!"
Atvadoties no premjerministres posteņa, Evika Siliņa paudusi, ka ir "noslēgusies ļoti piepildīta sezona Valdības darbā".
"Ir noslēgusies ļoti piepildīta sezona mūsu Valdības darbā. Mēs spējām pieņemt sarežģītus lēmumus, stiprināt valsts drošību, konsekventi atbalstīt Ukrainu un virzīt nozīmīgas pārmaiņas vairākās nozarēs. Mūsu galvenais mērķis bija nemainīgs – strādāt Latvijas iedzīvotāju labā," vietnē "X" paudusi demisionējusī premjere.
"No sirds pateicos ministriem, parlamentārajiem sekretāriem, valsts sekretāriem, Valsts kancelejai, nozaru ekspertiem un sadarbības partneriem. Paldies par profesionālu darbu, izturību un atbildības sajūtu. Valdības mainās, bet darbs Latvijai turpinās. Amati ir pagaidu, taču atbildība par mūsu valsti ir pastāvīga. Ar pateicību par kopīgo darbu un pārliecību par Latvijas spēku un nākotni," pauž Siliņa.
Jau ziņots, ka politiķei Evikai Siliņa otrdienas valdības sēde bija viņas pēdējā diena premjeres amatā. Lai gan Andra Kulberga veidotās valdības kontekstā Siliņas vārds iepriekš izskanēja saistībā ar aizsardzības ministra amatu, viņa šim amatam netika izvirzīta un aizsardzības ministra amata kandidāts ir Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis.
Jautāta, kādēļ šim amatam netika virzīta viņa, Siliņa norāda, ka par to esot jājautā "Jaunajai vienotībai" (JV). Vienlaikus viņa uzsvēra, ka ir gandarīta par Meļņa piekrišanu tikt virzītam ministra amatam, jo Aizsardzības ministrija tad būšot labās rokās.
Siliņa pauda, ka JV šobrīd meklē savu jauno identitāti, un tas būšot izaicinājums. "Vai viņiem izdosies? Tas būs viņu jautājums," teica politiķe. Neesot pirmā reize, kad JV šaubās, kad nomainās tās līderi, piebilda politiķe.
JV, pēc Siliņas paustā, šobrīd vajagot pārgrupēties un saprast, ko darīt tālāk. "Kas tad būs viņu jaunie līderi. Vai kāds, kas jau ir, vai būs kas jauns? "Vienotība" ir valdības partija. Un "Vienotībai" vienmēr tajā brīdī, kad mainās virzieni, ir iekšēji jāpārgrupējas un jāatrod jaunās prioritātes," pauda Siliņa.
Vaicāta, vai viņa neplāno atstāt JV, Siliņa pauda, ka "Pagaidām nē". Politiķe arī norādīja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.