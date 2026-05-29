Rallija dēļ Kurzemē slēgs vairākus ceļus, bet citviet Latvijā braukšanu apgrūtinās remontdarbi
Šajā nedēļas nogalē autovadītājiem, dodoties izbraucienos, jārēķinās ar būtiskām izmaiņām satiksmē. Dienvidkurzemē orisināsies "Rallijs Kurzeme 2026", kā dēļ vairāki vietējo autoceļu posmi būs pilnībā slēgti. Tikmēr citviet Latvijā aktīvi turpinās ceļu remontdarbi, kas šobrīd uzsākti 43 posmos.
Kā informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi", nedēļas nogalē autovadītāji aicināti būt īpaši uzmanīgiem, sekot līdzi ceļazīmēm un laikus ieplānot apbraucamos maršrutus.
Ierobežojumi "Rallijs Kurzeme 2026" dēļ
Saistībā ar sacensībām atsevišķi ceļu posmi Dienvidkurzemes novadā tiks slēgti.
Piektdien, 29. maijā (Dunikas un Nīcas pagastos):
No plkst. 17.30 līdz 19.00 slēgts autoceļa Ječi–Bārta–Sedviņi (V1219) posms (4,75.–4,95. km).
Kā apbraukt? Satiksme organizēta pa autoceļu Nīca–Ječi–Peši (V1220), Ječi–Šuķene (V1250) un Grobiņa–Bārta–Rucava (P113).
Sestdien, 30. maijā (Vecpils, Aizputes, Kalvenes un Kazdangas pagastos):
No plkst. 8.00 līdz 13.00 slēgts autoceļš Aizpute–Ilmāja (V1197).
No plkst. 8.00 līdz 13.00 slēgts autoceļa Tebra–Kazdanga–Cildi (V1200) posms (2,49.–6,87. km).
No plkst. 8.40 līdz 13.30 slēgts autoceļa Cīrava–Vecpils–Stroķi (V1195) posms (16,95.–17,75. km).
No plkst. 8.40 līdz 13.30 slēgts autoceļa Stroķi–Vecpils (V1196) posms (0.–6,11. km).
No plkst. 8.40 līdz 13.30 slēgts autoceļa Aizpute–Ilmāja (V1197) posms (2,40.–7,20. km).
Kā apbraukt? Satiksme tiks novirzīta pa autoceļiem Kuldīga–Aizpute–Līči (P112), Durbe–Aistere (V1202), Liepājas šoseju (A9) un Aizpute–Kalvene (P115).
Visā Latvijā – 43 remontposmi
Valsts autoceļu tīklā turpinās spraiga būvdarbu sezona. Šobrīd darbi norit 43 posmos:
Bauskas šoseja (A7): Iebraucot Rīgā, notiek Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi un veloceļa izbūve. Satiksme notiek pa vienu joslu katrā virzienā, un intensīvākajās stundās te iespējami lieli sastrēgumi.
Daugavpils šoseja (A6): Posmā no Gosporiem līdz Nīcgalei darbojas divi luksofori (šķērsošanas laiks aptuveni 40 minūtes). Savukārt posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei braukšana aizņems ap 25 minūtēm.
Daugavpils apvedceļš (A14): Mezglā un posmā līdz Sventei izvietoti trīs luksofori – ceļā varat pavadīt liekas 30 minūtes.
Ilgākais gaidīšanas laiks uz reģionālajiem autoceļiem:
Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (P35): No Litenes līdz Balviem darbojas veseli seši luksoforu posmi. Šķērsošanas laiks – 45 minūtes.
Bauska–Aizkraukle (P87): No Ozolaines līdz Bārbelei arī izvietoti seši luksofori (posma izbraukšana prasīs 45 minūtes). Tranzīta satiksmei posms pie Ozolaines ir slēgts, darbojas lokāls apvedceļš.
Valdgale–Roja (P126): No Valdemārpils līdz Rudei satiksmi regulē deviņi luksofori (kavēšanās ap 30 minūtēm).
Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (P114): No Priekules līdz robežai – trīs luksoforu posmi un papildu 30 minūtes ceļā.
Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131): No Tukuma līdz Ķesterciemam viens luksofors, bet remonta šķērsošana prasīs aptuveni pusstundu.
Lai sekotu līdzi aktuālajiem ierobežojumiem, "Latvijas Valsts ceļi" aicina autovadītājus ieskatīties interaktīvajā kartē portālā lvceli.lv vai zvanīt uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.