Šoferu ievērībai: mainīsies satiksmes organizācija būvdarbu zonā uz Bauskas šosejas ievada Rīgā
Šodien, 27. maijā, no plkst. 15.00 pie Bauskas šosejas (A7) ievada Rīgā, kur turpinās VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) organizētie gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un autoceļa pārbūve, tiks mainīta satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu – pa kreisās brauktuve labo joslu.
Kā informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC), tāpat kā līdz šim, satiksmes būs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Izmaiņas saistītas ar veicamajiem darbiem. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksmi plānots atvērt pēc 10. jūnija.
Sākotnēji darbus bija plānots pabeigt maija sākumā, bet būvniekam ir piešķirts pagarinājums saistībā ar izmaiņām būvprojektā un papildu grunts apmaiņas apjomu. Šobrīd darbus posmā plānots pabeigt šī gada vasaras vidū.
Pēc tuneļa izbūves mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem būs iespēja droši šķērsot ceļu, netraucējot intensīvo satiksmes plūsmu uz viena no noslogotākajiem valsts galvenajiem autoceļiem.
Darbus uz autoceļa A7 veic SIA Tilts, līgumcena ceļa būvdarbiem ir 1 485 735,21 eiro (ar PVN), tuneļa būvei – 1 961 177,47 eiro (ar PVN), no tās 85 % ir ES Kohēzijas fonda finansējums. Būvuzraudzību nodrošinās SIA Firma L4. Gājēju un velobraucēju tuneļa projekta autors ir SIA Vektor T, ceļa pārbūvi projektēja SIA Projekts EAE.
Līdztekus LVC organizētajiem darbiem pie Rīgas robežas turpinās arī Dienvidu tilta ceturtās kārtas būvdarbi, autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme, īpaši maksimuma stundās, tur ir apgrūtināta. Dienvidu tilta ceturtās kārtas būvdarbu pasūtītājs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība.