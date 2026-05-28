Svarīgi autovadītājiem: brīvdienās Rīgā vērienīgi satiksmes ierobežojumi
Šajā nedēļas nogalē, svētdien, 31. maijā, Rīgā norisināsies “Toyota” Rīgas velomaratons, tādēļ pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas, 30. maija, plkst. 17.00, savukārt svētdien satiksme vairākos ielu posmos tiks slēgta atbilstoši velomaratona braucienu norisei.
Pašvaldība aicina autovadītājus un iedzīvotājus savlaicīgi iepazīties ar satiksmes organizācijas izmaiņām un iespēju robežās plānot alternatīvus pārvietošanās maršrutus.
Velomaratona braucieni un maršruti
Svētdien, 31.maijā no plkst. 11.15 līdz plkst. 12.25 norisināsies Sporta kritērija brauciens maršrutā: 11. novembra krastmala, Akmens tilts, Kuģu iela, Trijādības iela, Raņķa dambis, Balasta dambis, Vanšu tilts, Pils laukums, Torņa iela, Pils laukums, Muitas iela,11. novembra krastmala (finišs).
No plkst. 12.40 līdz plkst. 13.10 norisināsies Sieviešu sporta brauciens, no plkst. 12.45 līdz plkst. 14.15 – Ģimenes brauciens, bet no plkst. 14.40 līdz plkst. 15.55 – Tautas brauciens. Šie braucieni notiks maršrutā pa 11. novembra krastmalu, Ģenerāļa Radziņa krastmalu, Krasta ielu, pāri Dienvidu tiltam, Bauskas ielu, Mūkusalas ielu, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplis, Mūkusalas ielu, Akmens tilta tuneli, Kuģu ielu, Trijādības ielu, Raņķa dambi, Balasta dambi, Vanšu tiltu, Pils laukumu, Torņa ielu, Muitas ielu un 11. novembra krastmalu (finišs).
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi
No sestdienas, 30. maija plkst. 17.00 līdz svētdienas 31. maija plkst. 19.30 transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā starp Bīskapa gāti un Poļu gāti. Kā arī no sestdienas, 30.maija plkst. 17.00 līdz 31. maija plkst. 17.00 apstāšanās un stāvēšanas aizliegums būs spēkā Balasta dambī un Kuģu ielā Daugavas pusē.
Satiksmes slēgšana
No sestdienas, 30. maija plkst. 17.00 līdz svētdienas 31. maija plkst. 19.30 transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā starp Bīskapa gāti un Poļu gāti.
Svētdien, 31. maijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00 satiksmi slēgs uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Raņķa dambī tiks organizēta divvirzienu satiksme pretējā joslā, bet uz Vanšu tilta kreisajā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta satiksme.
No plkst. 12.30 līdz plkst. 16.15 satiksmi slēgs 11. novembra krastmalā, Ģenerāļa Radziņa krastmalā un Krasta ielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam. Kā arī no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30 satiksmi slēgs uz Dienvidu tilta virzienā uz Pārdaugavu no Krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai.
No plkst. 12.30 līdz plkst. 17.00 satiksmi slēgs Bauskas ielā, posmā no Dienvidu tilta apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta.
Papildu satiksmes organizācijas izmaiņas
Nedēļas nogalē 30. un 31. maijā 11. novembra krastmalā tiks izslēgti luksofori. Savukārt no sestdienas, 30. maija plkst. 17.00 līdz svētdienas, 31. maija plkst. 19.30 tiks slēgta mikromobilitātes rīku novietošanas zona 11. novembra krastmalā.
Saistībā ar satiksmes ierobežojumiem gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršrutu un kustības grafiku izmaiņas. Aktuālā informācija par izmaiņām sekos.