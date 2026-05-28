Latvijas apdrošinātāji skaidro, kāpēc nesaņemsiet atlīdzību par militāra drona radītiem postījumiem
Ņemot vērā saspringto drošības situāciju reģionā un arvien pieaugošos riskus, kas saistīti ar bezpilota lidaparātu incidentiem, Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) nākusi klajā ar būtisku skaidrojumu iedzīvotājiem. Proti – izredzes saņemt finansiālu atlīdzību par militārā drona radītiem zaudējumiem var izrādīties visai niecīgas.
Kā skaidro un brīdina asociācijas eksperti, apdrošināšanas segums un iespējamā kompensācijas izmaksa šādos neparedzētos gadījumos ir tieši atkarīga no diviem galvenajiem faktoriem: kāds ir konkrētā drona juridiskais statuss un kādi tieši riski ir iekļauti jūsu noslēgtajā apdrošināšanas līgumā.
“Drošības situācijas apdraudējumi pēdējās nedēļās ir aktualizējuši jautājumu, par to, ko sedz un ko nesedz īpašuma, KASKO un citu apdrošināšanas veidu polises, ja bojājumus rada drons. Ja bojājumus īpašumam, kaitējumu veselībai vai dzīvībai rada civilais jeb nemilitārais drons, piemēram, privātpersonas vai komersanta vadīts bezpilota lidaparāts, šādi riski parasti ietilpst standarta apdrošināšanas segumā,” skaidro Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.
Kāpēc militārie riski ir izņēmums?
Vienlaikus viņš norāda, ka militāra rakstura dronu gadījumā situācija ir būtiski atšķirīga, proti, kara, militāru darbību un tām pielīdzināmu notikumu riski standarta apdrošināšanas līgumos parasti nav iekļauti ne Latvijā, ne citviet pasaulē.
Kara riski ir īpaša risku kategorija, kuru būtiski ietekmē starptautiskais apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tirgus. Tie ir grūti prognozējami, var radīt ļoti lielus zaudējumus plašā teritorijā un parasti netiek iekļauti standarta privātpersonu vai uzņēmumu polisēs. Līdzīgas problēmas šobrīd redzamas arī starptautiskajā kuģniecībā, kur paaugstinātu militāro risku reģionos apdrošināšanas segums kļūst grūtāk pieejams, dārgāks vai tiek piedāvāts tikai ar īpašiem nosacījumiem.
Vienlaikus apdrošinātāji meklē iespējamos risinājumus specifiskiem klientu pieprasījumiem, īpaši uzņēmumu un kritiskās infrastruktūras gadījumos. Tomēr šādi segumi, ja tie ir pieejami, parasti ir individuāli vērtējami, ierobežoti un būtiski dārgāki nekā standarta apdrošināšana.
“Šobrīd būtu svarīgi saprast, kādi riski konkrētajā polisē ir iekļauti, kādi ir izņēmumi un kādus papildu risinājumus, ja tādi tirgū ir pieejami, iespējams apsvērt. Aicinām iedzīvotājus un uzņēmumus negaidīt brīdi, kad notikums jau ir iestājies, bet savlaicīgi konsultēties ar apdrošinātājiem,” norāda Abāšins.
Ko darīt apdrošināšanas ņēmējam?
- Sazinies ar savu apdrošinātāju vai brokeri un lūdz skaidrojumu, vai apdrošināšanas polisē ir iekļauti ārēju objektu, tostarp civilo dronu, radīti bojājumi.
- Precizē izņēmumus, īpaši pievēršot uzmanību formulējumiem par karu, militārām darbībām, ārvalstu bruņoto spēku darbību, terorismu, nemieriem un citiem līdzīgiem izņēmumiem.
- Saproti, kāds segums ir nepieciešams privātmājai, ražotnei, noliktavai, lauksaimniecības objektam vai automašīnai riski var būt atšķirīgi, tāpat arī nelaimes un dzīvības apdrošināšanai. Arī ģeogrāfiskais faktors var būt nozīmīgs – piemēram, riski austrumu pierobežā var atšķirties no riskiem citos Latvijas reģionos.
- Pieprasi individuālu piedāvājumu, ja nepieciešams plašāks segums. Ja vēlies segt īpašus riskus, jautā apdrošinātājam vai brokerim, vai šāds segums tirgū ir pieejams, ar kādiem nosacījumiem un par kādu cenu.
- Seko oficiālajiem drošības paziņojumiem. Gaisa apdraudējuma gadījumā jārīkojas saskaņā ar 112, Nacionālo bruņoto spēku un citu atbildīgo dienestu norādījumiem. Ja pamanāt aizdomīgu vai nokritušu objektu, tam nedrīkst tuvoties – jāzvana 112.
LAA uzsver, ka katrs apdrošināšanas gadījums tiek vērtēts individuāli, pamatojoties uz konkrētā notikuma apstākļiem un apdrošināšanas līguma noteikumiem. Tāpēc klientiem ir būtiski nepaļauties uz vispārīgiem pieņēmumiem, bet saņemt skaidrojumu par savu polisi.
