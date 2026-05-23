Aculiecinieki norāda, ka pēc drona sprādziena Dridža ezerā ūdens esot pacēlies pat aptuveni 100 metru augstumā
Kā medijam "Latvijas Sabiedriskais medijs Latgalē" norāda aculiecinieki, pēc drona ietriekšanās Drīdža ezerā Krāslavas novadā, ūdens esot pacēlies pat aptuveni 100 metru augstumā.
Tikmēr Krāslavas novada domes pārstāvji apgalvo, ka esot saņēmuši fotogrāfijas, kurās redzams, ka ezerā ir bojāgājušas zivis. Domes priekšsēdētāja vietniece Viktorija Lene (ZZS) uzsver, ka uzticas dienestu darbam, kas strādā notikuma vietā un pauda, ka, viņasprāt, galvenais, ka incidentā nav cietuši iedzīvotāji. Lene nevarēja pateikt, cik tālu no notikuma vietas atrodas tuvākās apdzīvotās vietas vai mājas.
NBS Apvienotā štāba Informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins medijam "Lsm" pauda, ka ņemot vērā, ka tas tomēr ir dziļākais ezers, atlūzu meklēšana, izņemot tās, kas peldēja virs ūdens, var sagādāt grūtības.
Bet Valsts policija Jauns.lv apstiprina, ka atbildīgie dienesti joprojām turpina darbu notikuma vietā, un, ņemot vērā plašo apsekojamo teritoriju, šobrīd nav paredzams darbu ilgums. Likumsargi norāda, ka par notikušo sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma X nodaļu – noziegumi pret valsti.
Jau ziņots, ka sestdienas rītā Dridža ezerā Krāslavas novadā iegāzās un detonēja drons. Policija nekavējoties izbrauca uz norādīto vietu un sāka tās apsekošanu. Notikuma vietā ir atrastas iespējama bezpilota gaisa kuģa atlūzas.
Apsekojamā teritorija ir plaša, tādēļ notikuma vietas apskatei piesaistīti papildspēki, tostarp piesaistīts papildu VP norīkojums ar dronu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ar laivu un Nacionālie bruņotie spēki (NBS). Kā informē NBS, sensori nav fiksējuši dronu ielidojam Latvijas teritorijā, tāpēc arī nav izsūtīts šūnapraides paziņojums.