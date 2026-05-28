"Iznīcinās visas fūres," krievu okupanti, apdraudot civiliedzīvotājus, slēpjas no ukraiņu droniem
Krievijas okupanti maskē militāros transportlīdzekļus par civiliem transportlīdzekļiem, cenšoties izvairīties no "Hornet" bezpilota lidaparātu uzbrukumiem.
Ukrainas militārpersonas pēdējā laikā aktīvi uzbrūk ienaidnieka loģistikai okupētajās teritorijās, izmantojot ar mākslīgo intelektu aprīkotus "Hornet" dronus. Cenšoties pasargāt sevi no šādiem uzbrukumiem, okupanti ir sākuši maskēt militāros transportlīdzekļus par civiliem transportlīdzekļiem, tādējādi apdraudot īstus civiliedzīvotājus.
Par to ziņo "Telegram" kanāls "ASTRA", atsaucoties uz diskusijām Z kanālos. Propagandisti atzīst, ka Ukrainas bruņoto spēku spiediens uz okupēto teritoriju ceļiem, pa kuriem pārvietojas Krievijas militārā tehnika, pieaug, un okupanti nav pārliecināti, kā risināt šo problēmu.
"Tomēr daži uzskata, ka ir lietderīgi maskēt degvielas cisternas, gan civilās, gan (īpaši) militārās, kā parastās kravas automašīnas," teikts ierakstā vienā no Z kanāliem.
Kad kāds abonents jautāja, vai Ukrainas droni pēc tam sadedzinās visas kravas automašīnas, kanāla administrators atbildēja, ka drons mērķi izvēlēsies nejauši. Pēc viņa teiktā, kad izlādējas akumulators un prioritāro mērķi nevar atrast, "mērķis tiek izvēlēts patvaļīgi, pamatojoties uz maksimāliem bojājumiem".
"Viņi iznīcinās visas civilās kravas automašīnas un fūres," rakstīja kāds kanāla abonents, komentējot okupantu lēmumu.
Citi Z kanāli piebilst, ka "tagad, dziļajā aizmugurē, jebkurš mērķis ir sasniedzams", un apstiprina, ka Krievijas militārpersonas pārsēžas civilos transportlīdzekļos.