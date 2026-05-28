Rīgas lidostā būs jauni komercplatību apsaimniekotāji
RIX Rīgas lidosta starptautiskā konkursā par pasažieru termināļa komercplatību apsaimniekošanu ir noteikusi uzvarētājus visās četrās piedāvājumu lotēs – beznodokļu tirdzniecības un ēdināšanas, mazumtirdzniecības, kā arī biznesa zāles pakalpojumu segmentā, liecina lidostas mājaslapā publiskotā informācija.
Par uzvarētāju beznodokļu tirdzniecības un ēdināšanas lotē atzīts Šveices uzņēmums “Dufry International AG”, kas strādā ar zīmolu Avolta, mazumtirdzniecības (convenience) lotē – ar WHSmith franšīzi strādājošais Maltas uzņēmums “Calpe Associates”, savukārt biznesa zāles pakalpojumu lotē – līdzšinējais pakalpojuma sniedzējs “TAV Latvia Operations Services”, kas Rīgā strādā ar zīmolu Primeclass.
Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa uzsver: “Mēs īpaši novērtējam, ka konkursā esam spējuši piesaistīt spēcīgus starptautiskus operatorus, kuru darbības mērogs ļaus attīstīt pakalpojumu kvalitāti Rīgas lidostā. Šāda līmeņa partneri ievieš augstus nozares standartus, veicina inovācijas un nodrošina daudzveidīgu un mūsdienīgu pieredzi pasažieriem, vienlaikus veicinot neaviācijas ieņēmumu pieaugumu un stiprinot lidostas konkurētspēju reģionālā un starptautiskā līmenī.”
Rīgas lidostas valdes loceklis komercdarbības jautājumos Artūrs Saveļjevs atzīmē: “Konkursa nosacījumos likām īpašu uzsvaru uz vietējo ražotāju un zīmolu piesaisti, kā arī Latvijas tēla integrēšana telpu interjerā. Esam priecīgi, ka konkursa uzvarētāji to savos piedāvājumos ir ņēmuši vērā. Līdz ar to Rīgas lidostas komercplatību piedāvājumā turpmāk tiks vēl plašāk pārstāvētas Latvijā ražotas preces un zīmoli, un tas būs būtisks atbalsts vietējiem ražotājiem un Latvijas ekonomikai kopumā.”
Avolta ir Šveicē bāzēts globāls ceļojumu mazumtirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu operators, kas nodrošina integrētus iepirkšanās un ēdināšanas risinājumus lidostās, uz autoceļiem, kruīzu un prāmju termināļos, dzelzceļa stacijās un citās intensīvas pasažieru plūsmas vietās visā pasaulē.
Uzņēmums darbojas vairāk nekā 70 valstīs gandrīz 1000 lokācijās, tai skaitā stratēģiski nozīmīgos Eiropas aviācijas mezglos, tostarp Stokholmas Ārlandas, Helsinku, Londonas Hītrovas, Frankfurtes, Amsterdamas Šipholas un Cīrihes lidostā. Uzņēmums pārvalda ap 5100 tirdzniecības un ēdināšanas vietu. “Avolta” stratēģijas centrā ir pasažieru pieredze, digitālie risinājumi, datos balstīta pieeja un nepārtraukta inovāciju attīstība.
“Calpe Associates Ltd.”, kas ir daļa no “TheMillerGroup”, pārvalda WHSmith zīmola veikalus nozīmīgos ceļošanas centros, tostarp Maltas, Atēnu, Saloniku un Belgradas lidostā.
“TheMillerGroup” ir starptautiska mazumtirdzniecības un izplatīšanas uzņēmumu grupa, kas specializējas ceļojumu mazumtirdzniecībā, ikdienas preču tirdzniecībā un pasažieriem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanā intensīvas plūsmas un dinamiskā vidē.
Uzņēmumu grupa pārvalda vairāk nekā 40 tirdzniecības vietu lidostās, transporta infrastruktūras objektos un pilsētvidē. Tā ir pazīstama ar efektīvi organizētiem mazformāta veikaliem, augstu pārdošanas efektivitāti un pasažieru vajadzībām pielāgotu preču sortimentu. “WHSmith” ienākšana Rīgas lidostā papildinās Baltijas reģiona ceļojumu mazumtirdzniecības piedāvājumu ar starptautiski pārbaudītu un pasažieru vajadzībām orientētu konceptu.
“TAV Airports” meitasuzņēmums “TAV Operation Services”, kas ir Groupe ADP dalībnieks, ir viens no pasaules vadošajiem lidostu viesmīlības pakalpojumu operatoriem ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, darbojoties 61 valstī un vairāk nekā 200 lidostās.
Uzņēmums nodrošina augstākās klases atpūtas zonu (lounge) pārvaldību un kompleksus lidostu viesmīlības risinājumus, tostarp Meet & Greet, Fast Track, pavadības pakalpojumus, lidostu transfērus, lojalitātes un dalības platformas, lidostu viesnīcas, kā arī komerciālo zonu pārvaldību, katru gadu apkalpojot vairāk nekā 7 miljonus viesu gandrīz 400 pakalpojumu vietās.
Tā globālais tīkls aptver Eiropu, Turciju, Tuvos Austrumus, Kaukāzu, Centrālāziju, Austrumāziju, Āfriku, kā arī Ziemeļameriku un Dienvidameriku, sniedzot pakalpojumus ar tādiem starptautiskiem zīmoliem kā Primeclass, Extime Lounge, HelloSky, Treva, TAV Passport un LoungeMe.
Jaunie operatori darbu Rīgas lidostā uzsāks pēc esošā koncesijas līguma beigām ar pašreizējo komercplatību operatoru SIA “TAV Latvia” – 2027. gada 1. janvārī. Līgumi, kas ar konkursa uzvarētājiem tiek slēgti atbilstoši Privātās un publiskās partnerības likuma prasībām, paredz ilgtermiņa sadarbību, tostarp arī pēc lidostas pasažieru termināļa paplašināšanas pabeigšanas.