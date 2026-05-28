112
Šodien 11:00
Kādā piecstāvu ēkā Rēzeknē izcēlies plašs ugunsgrēks - evakuēti 33 cilvēki
Šorīt kādā piecstāvu ēkā Rēzeknē izcēlās plašs ugunsgrēks 120 kvadrātmetru platībā, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Kā norāda glābēji, plkst. 6.37 VUGD saņēma izsaukums uz Kosmonautu ielu Rēzeknē, kur ugunsgrēks plosīja kādu dzīvojamo māju. Notikuma vietā konstatēts, ka piecstāvu dzīvojamā mājā deg jumta siltinājums un jumta konstrukcija 120 kvadrātmetru platībā. No ēkas glābēji evakuēja 33 cilvēkus.
Pašvaldības civilās aizsardzības pārvaldnieks Pāvels Savickis norāda, ka pašlaik mājas divos augšējos stāvos atslēgta elektrība. Tiek pieļauts, ka arī ugunsgrēks noticis elektrības īssavienojuma dēļ. Jumts ugunsgrēkā nav iebrucis un neesot arī draudu, ka tas varētu notikt.