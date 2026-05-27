“Šī ir kulta izrāde, kas jāredz ikvienam”: Inese Galante - par Teatro Delusio pirmizrādi Latvijā
21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā būs skatāma Teatro Delusio - leģendārā izrāde kā pasaulslavenās vācu trupas Familie Flöz vizītkarte. Izrāde tiks demonstrēta starptautiskā projekta “Baltijas Balva / Baltic Awards” ietvaros.
Kopš pirmizrādes Teatro Delusio izrādīta vairāk nekā 600 reižu 29 pasaules valstīs - no Itālijas un Francijas līdz Japānai un Dienvidamerikai. Izrāde ar lieliem panākumiem piedalījusies nozīmīgākajos starptautiskajos teātra festivālos un šodien tiek uzskatīta par vienu no spilgtākajiem Familie Flöz darbiem. Kritiķi dēvē Familie Flöz par vienu no unikālākajām parādībām mūsdienu Eiropas teātrī.
Tomēr, kā atzīst operdziedātāja un projekta “Baltijas Balva / Baltic Awards” Atlases komitejas priekšsēdētāja Inese Galante, neviena recenzija vai apraksts nespēj pilnībā nodot iespaidu, ko šī izrāde atstāj uz skatītājiem.
“Teatro Delusio ir viena no tām retajām izrādēm, pēc kurām cilvēki iznāk no zāles ar absolūtas laimes sajūtu. Esmu redzējusi ļoti daudz teātra izrāžu visā pasaulē, taču šeit notiek kaut kas īpašs. Skatītājs smejas gandrīz visas izrādes garumā, bet pēc brīža pieķer sevi pie ļoti dziļām emocijām un pārdomām par paša dzīvi,” saka Inese Galante.
Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, kurā aktieri ar maskām, plastiku un filigrānu aktierspēli rada vairāk nekā 30 spilgtus tēlus. Uz skatuves netiek izrunāts neviens vārds, taču izrāde ir saprotama skatītājiem jebkur pasaulē - tieši tas Familie Flöz padarījis par vienu no spilgtākajām mūsdienu vizuālā teātra parādībām.
“Mani pārsteidza, cik šī izrāde vienlaikus ir smieklīga, cilvēcīga un smalka. Tas nav elitārs teātris šauram skatītāju lokam, bet gan reta īstas mākslas pieredze, kas vienādi spēcīgi uzrunā cilvēkus jebkur pasaulē. Pēc tās paliek gaismas, iedvesmas un iekšēja prieka sajūta. Man šķiet, ka tieši šādas emocijas cilvēkiem šodien ir īpaši nepieciešamas,” uzsver “Baltijas Balva / Baltic Awards” ģenerālproducente Diāna Galante.
Izrāde atklāj teātra aizkulises - ar ambīcijām, bailēm, sapņiem, greizsirdību, cerībām un alkām pēc atzinības. Taču patiesībā Teatro Delusio nav stāsts par teātri - tas ir stāsts par mums pašiem. Tieši tāpēc skatītāji tik emocionāli reaģē uz notiekošo uz skatuves.
Laikraksta The Guardian kritiķi Familie Flöz izrādes nodēvējuši par “vizuālu brīnumu”, savukārt starptautiskā prese vairākkārt izcēlusi reto intelektuālā teātra, smalka humora un emocionālas tuvības apvienojumu.
“Esmu pārliecināta, ka Latvijas publika šo izrādi iemīlēs. Šādas izrādes cilvēkā paliek vēl ilgi pēc noskatīšanās. Tas ir tas gadījums, kad ir vēlme atvest līdzi draugus, vecākus, bērnus - un pēc tam vēl ilgi kopā runāt par piedzīvoto,” saka Diāna Galante.
21. augustā Teatro Delusio pirmo reizi tiks izrādīta Latvijā, un, kā uzsver organizatori, tas būs viens no tiem teātra vakariem, ko nav iespējams salīdzināt ne ar ko citu.