Ukraina noraida prestižā laikrakstā apgalvoto par gatavošanos vairākiem kara gadiem
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks Dmitro Litvins trešdien noraidīja britu žurnāla "The Economist" apgalvojumus, ka Zelenskis devis rīkojumu gatavoties vēl diviem trim kara gadiem.
"Tas ir tas pats [informācijas] iemetiens, kas jau ir bijis," trešdien žurnālistiem sacīja Litvins, publikācijas apgalvojumus raksturojot kā jau iepriekš parādījušos maldinošu informāciju. "Varbūt cilvēkiem vajadzēja kaut ko izmantot kā nesēju citiem vēstījumiem šajā tekstā par to, ka viss it kā ir slikti," norādīja Zelenska komunikācijas padomnieks.
"Tikko, tiekoties ar frakciju, prezidents teica, ka mums jākoncentrējas uz sešiem mēnešiem līdz novembrim. Šāds termiņš ir," sacīja Litvins.
Ziņu aģentūrai "Interfax-Ukraina" informēts avots "The Economist" informāciju noliedza. "Tā nav taisnība," sacīja aģentūras sarunbiedrs.
"The Economist", atsaucoties uz avotiem valdībā, vēstīja, ka Zelenskis esot "devis rīkojumu gatavoties vēl diviem trim kara gadiem". Nav pamata šaubīties, ka Ukraina spēs cīnīties tik ilgi, teikts publikācijā. Par to liecina sekmīgie dronu triecieni dziļi Krievijas iekšienē, frontes līnijas stabilizācija, nepārtrauktais Eiropas Savienības (ES) atbalsts un Ukrainas aizsardzības rūpniecības augstie attīstības tempi.
Tomēr Ukrainas sabiedrība kara ieilgšanu var neatbalstīt. Sabiedrības vienotība ir vājinājusies, cita starpā arī korupcijas skandālu dēļ, kuros iejaukti Zelenska tuvākā loka cilvēki.
Turklāt kara sekas kļūst arvien jūtamākas Ukrainas ekonomikai, galvenokārt triecienu dēļ, kas vērsti pret enerģētikas infrastruktūru, norāda izdevums.