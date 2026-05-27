Parīzes svelmē Ostapenko apstājas "French Open" otrajā kārtā un netiek līdz sev ērtajai Švjontekai
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Francijas atklātā čempionāta otrajā kārtā zaudēja polietei Magdai Linetei.
Ostapenko, kas WTA rangā atrodas 31. vietā un pamatturnīrā izsēta ar 29. numuru, ar rezultātu 2-6, 6-2, 2-6 atzina ranga 73. pozīcijā esošās Linetes pārākumu. Trešajā kārtā šī mača uzvarētāja tiksies ar planētas trešo raketi polieti Igu Švjonteku, kura trešdien ar 6-2, 6-3 pārspēja čehieti Sāru Bejleku (WTA 35.). Švjonteka ir ērta pretiniece Ostapenko, kura uzvarējusi visos sešos dueļos.
Ostapenko ar Lineti WTA tūrē spēkojusies vienu reizi, 2020. gadā zaudējot polietei Romas turnīra mačā. Savukārt 2018. gadā Federāciju kausā pārāka bija Latvijas tenisiste. Spēle ilga divas stundas, turklāt tenisistēm bija jātiek galā ar laikapstākļiem - Parīzē šobrīd cīnās ar karstumu, termometru stabiņam šodien tiekot līdz 32 grādu atzīmei.
Pirmajā setā Ostapenko divas reizes tika nobreikota, kas ļāva Linetei ātri uzvarēt setā. Otrajā jau pārāka bija latviete, kas ar diviem breikiem panāca 4-0 un noveda setu līdz uzvarai. Trešais sets sākās ar 2-2, pēc kā pretiniece bija pārāka nākamajos četros geimos pēc kārtas, punktu spēlei liekot ar pirmo mačbumbu. Jāmin, ka visā spēlē Ostapenko pieļāva deviņas dubultkļūdas.
Pirmās kārtas spēlē Ostapenko ar rezultātu 6-4, 6-4 uzvarēja vācieti Ellu Zeidlu (WTA 96.), bet Linete ar 5-7, 6-4, 7-6 (11:9) gandrīz trīs stundu garā spēlē pārspēja čehieti Terēzu Valentovu (WTA 42.). Latvijas tenisiste šosezon ir uzvarējusi 16 spēlēs un piedzīvojusi 13 zaudējumus, pie uzvarām turnīros netiekot, bet Linetei ir 15 uzvaras un 11 zaudējumi, nevienās sacensībās neuzvarot vairāk par divām spēlēm.
28 gadus vecā Ostapenko Francijas atklātajā čempionātā spēlē 12. reizi, 11. reizi pēc kārtas sacensības sākot pamatturnīrā. 2017. gadā viņa kļuva par "French Open" uzvarētāju, izcīnot vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas sporta vēsturē, bet pēc tam Parīzes kortos viņai nav izdevies tikt tālāk par trešo kārtu, kur viņa apstājās arī pērn.
Jau ziņots, ka Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja "French Open" kvalifikācijā nepārvarēja otro kārtu. Francijas atklātais čempionāts ir sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz nākamās nedēļas nogalei. Ostapenko turnīrā atlicis cīnīties dubultspēlēs.