Dzintaru koncertzālē pirmo reizi vērienīgā koncertšovā izskanēs Enigma mūzika
31. augustā Dzintaru koncertzālē notiks šovs Iconic Voices of Enigma, kurā leģendārā Enigma mūzika pirmo reizi izskanēs vērienīgā koncertformātā - ar dzīvo vokālu, live band pavadījumu un iespaidīgu vizuālo noformējumu.
Enigma vienmēr bijusi īpašs fenomens pasaules mūzikas vidē - projekts, kura skanējums ir atpazīstams jau no pirmajām sekundēm, taču gandrīz nekad nav pastāvējis dzīvā koncertformātā. Tieši tāpēc Iconic Voices of Enigma kļuvis par īpašu notikumu projekta cienītājiem visā pasaulē - leģendārās kompozīcijas šeit iegūst jaunu enerģiju, emocionālu dziļumu un daudz jaudīgāku skanējumu.
Uz skatuves kāps Enigma vokālisti - Angel X, pasaulslavenā hita “Return to Innocence” izpildītājs, un Fox Lima (Alise Ketnere), kuras balss dzirdama kompozīcijās “Social Song”, “Age of Loneliness” un “Beyond the Invisible”. Tieši viņu balsis lielā mērā radījušas Enigma raksturīgo mistisko atmosfēru un neatkārtojamo skanējumu, ko atpazīst miljoniem klausītāju visā pasaulē.
Mihaila Krētu (Michael Cretu) radītais projekts Enigma savulaik kļuva par vienu no neparastākajām un veiksmīgākajām parādībām pasaules mūzikas industrijā. Gregoriskie dziedājumi, etniskie motīvi, elektroniskā mūzika un hipnotiskā atmosfēra radīja unikālu muzikālo valodu, kas Enigma pārvērta par vienu no spilgtākajiem 90. gadu kultūras fenomeniem. Projekta pastāvēšanas laikā pārdoti vairāk nekā 70 miljoni albumu, savukārt pati Enigma saņēmusi vairāk nekā 100 zelta un platīna apbalvojumu visā pasaulē.
Tomēr Iconic Voices of Enigma nav mēģinājums atkārtot pagātni - tā ir iespēja dzirdēt ikonisko Enigma mūziku dzīvā izpildījumā - jaudīgāk, dziļāk un emocionālāk nekā jebkad agrāk. Dzīvais skanējums, vizuālie efekti, kora pavadījums un leģendārās balsis rada pilnīgas klātbūtnes sajūtu, pārvēršot koncertu emocionālā un teju meditatīvā pieredzē.
31. augustā Dzintaru koncertzālē skatītājus sagaida divu stundu šovs, kurā Enigma mūzika pirmo reizi atklāsies kā vērienīgs dzīvs skatuves piedzīvojums.