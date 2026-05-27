Grobiņā aizvadīts pasākums par enerģētikas risinājumiem un uzņēmumu konkurētspēju
Grobiņā notikušajā LTRK Kurzemes reģiona un partneru rīkotajā pasākumā “Enerģētika un izaugsme: iespējas uzņēmējiem” aptuveni 50 dalībnieki ieguva praktisku informāciju par energoefektivitāti, valsts atbalsta instrumentiem un finansējuma iespējām, lai mazinātu izmaksas un stiprinātu konkurētspēju. Eksperti uzsvēra Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un piedāvāja reālus risinājumus CO₂ samazināšanai un uzņēmumu ilgtspējīgai attīstībai.
Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) Kurzemes reģiona nodaļa sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību un biedrību “Liepājas rajona partnerība” Grobiņas pagasta kultūras namā “Robežnieki” organizēja pasākumu “Enerģētika un izaugsme: iespējas uzņēmējiem”, lai diskutētu par aktuālajiem enerģētikas jautājumiem, uzņēmumu iespējām samazināt izmaksas un stiprināt konkurētspēju ilgtermiņā. Pasākumam bija reģistrējušies apmēram 50 dalībnieki.
Interesentiem rīta pusē bija iespēja viesoties ražošanas uzņēmumā SIA “RK Metāls”, bet neilgi pēc tam kultūras namā pasākuma atklāšanas uzrunu teica Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes reģiona nodaļas vadītājs Roberts Gaižutis.
Pasākuma laikā Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Kristapsons klātesošos iepazīstināja ar attīstības plāniem un enerģētikas attīstības tendencēm Dienvidkurzemes novadā.
Tālāk programmā apskatīja aktuālos jautājumus par enerģētikas politiku, uzņēmumu attīstību, energoefektivitāti un finansējuma iespējām. Pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas virzību uz klimatneitralitāti, valsts atbalsta instrumentiem uzņēmumiem, kā arī praktiskiem risinājumiem CO₂ emisiju samazināšanai un energoresursu taupīšanai.
Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāres vietniece Olga Bogdanova prezentācijā akcentēja Latvijas enerģētikas politikas prioritātes un uzņēmumu nozīmi ceļā uz klimatneitralitāti, savukārt Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktora vietnieks Andrejs Zambžetskis informēja par valsts atbalsta instrumentiem uzņēmumu energoefektivitātes un attīstības veicināšanai.
Par viedajiem risinājumiem CO₂ emisiju samazināšanai un energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmumos stāstīja SIA “Sormeks” vadītājs Mairis Sormulis, bet Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes energopārvaldnieks Kaspars Sants dalījās ar piemēros balstītiem energoefektivitātes risinājumiem un izmaksu taupības iespējām. Par finansējuma iespējām uzņēmumu energoefektivitātes un attīstības projektiem prezentēja AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Uzņēmumu energoefektivitātes eksperts Arnis Dzalbs.
Par LEADER programmas iespējām uzņēmējdarbības attīstībai stāstīja biedrības “Liepājas rajona partnerība” izpilddirektore Inita Ate, bet SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju biroja vadītājs Aleksejs Kačanovs sniedza ieskatu praktiskos risinājumos uzņēmumu attīstībai un efektivitātes uzlabošanai.
Savukārt SIA “Konsorts” valdes loceklis Kaspars Timofejevs informēja par konsultācijām uzņēmējdarbībā ar Eiropas Savienības finansējuma piesaisti, Sabiedrības integrācijas fonda Ģimenes atbalsta programmu nodaļas vadītājs Lauris Liepiņš prezentēja darba devējiem pieejamās iespējas un ieguvumus, bet SIA “Bonusukarte.lv” valdes loceklis Artūrs Piliksers skaidroja izmaksu optimizācijas un nodokļu atvieglojumu iespējas uzņēmumos.
Diskusiju daļā uzņēmēji un eksperti pārrunāja enerģijas izmaksu ietekmi uz uzņēmumu ikdienu un konkurētspēju. Sarunās īpašu uzmanību vērsa praktiskiem piemēriem - izmaksu samazināšanas iespējām, alternatīviem enerģijas risinājumiem un uzņēmumu spējai pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem.
“Pasākumā uzņēmēji uzzināja iespējas, kur iegūt finansējumu un visa informācija tika pastāstīta vienkāršā valodā, lai visiem klātesošajiem būtu saprotams,” par pasākuma noderīgumu atklāja “Liepājas rajona partnerība” projektu koordinatore Elana Alberta – Ate, kas ar lielu interesi klausījās gan prezentācijas, gan diskusiju.
Tikšanās noslēgumā interesentiem bija iespēja individuāli konsultēties ar nozares speciālistiem, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, kā arī biznesa atbalsta organizācijām. Konsultāciju laikā apsprieda energoefektivitātes risinājumus, finansējuma iespējas un dažādus uzņēmējdarbības attīstības jautājumus.
“Uzņēmējiem šis pasākums parādīja, kādas iespējas ir enerģētikā un kā iespējams attīstīties un pilnveidoties konkrētajā virzienā. Liels uzsvars tika likts uz organizācijām, kas bija klātesošas, lai uzņēmumi saprastu, kur iespējams iegūt papildu finansējumu, grantus un dažāda veida atbalstu. Tādā veidā tie var sevi pilnveidot un attīstīt,” par pasākuma nozīmīgumu stāsta Roberts Gaižutis. Pasākums apliecināja, ka uzņēmējiem ir svarīgi ne tikai sekot līdzi pārmaiņām enerģētikas nozarē, bet arī savlaicīgi meklēt praktiskus risinājumus uzņēmumu ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas stiprināšanai.