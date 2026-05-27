FOTO: ieskaties, kā uzziedējis Rododendru parks! Vakar tajā skanēja Aleksandra Antoņenko koncerts, šovakar priecēs Ance Krauze

Rododendru ziedēšanas svētku koncerts
Vakar, 26.maijā, Babītes Rododendru audzētavā par labu tradīciju kļuvušos Rododendru ziedēšanas svētkus ar koncertu “Ir viens vakars maigā maijā” ieskandināja pasaulslavenais latviešu tenors Aleksandrs Antoņenko.
Sanākušo klausītāju pulku mākslinieks, izpelnoties ovācijas, kopā ar savu ilggadīgo koncertmeistari Lailu Holbergu priecēja ar koncertprogrammu, kurā skanēja Jāņa Mediņa solodziesma “Ir viens vakars”, Jāzepa Vītola “Aizver actiņas”, Emīla Dārziņa “Vēl tu rozes plūc”, Antiņa ārija no Arvīda Žilinska operas “Zelta zirgs”, Riharda Štrausa “Die Nacht” u.c. skaņdarbi.
Koncertu sēriju šovakar, 27.maijā, turpinās dziedātāja Ance Krauze un pianists Romāns Vendiņš. Mākslinieku sniegumā skanēs Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna, Jāņa Strazda un arī citu latviešu komponistu dziesmas. 28.maija vakarā koncertā “Vasaras nakts” starp ziedošajiem rododendriem muzicēs dziedātāja Marija Naumova un pavadošā grupa – Rolands Belevičs, Egors Kovaikovs un Norberts Skraucis. Koncerta programmā iekļautas Raimonda Paula, Valda Atāla un Nika Matvejeva, kā arī Marijas franču drauga Sebastjena Žiņjo (Sebastien Giniaux) skaņdarbi ar Jāņa Petera, Māras Zālītes, Kārļa Vērdiņa un Marta Pujāta vārdiem. Vasarīgajā noskaņā skanēs arī dziesmas franču un spāņu valodā.
Savukārt 29.maijā svētku noslēgumā koncertēs dziedātājs Igo, kurš ne tikai dziedās, bet arī spēlēs ukuleli. Koncertā skanēs ziedēšanu veicinošas kompozīcijas un būs iespēja baudīt labi zināmas dziesmas no grupu “Līvi” un “Remix” repertuāra. “Ukuleles pavadījumā labi izklausīsies dziesmas ne tikai no mana “zelta” repertuāra, bet arī pēdējā laikā sacerētās dziesmas. Tāpēc – esiet gatavi gan uz noskaņas pilniem mirkļiem, gan jautriem brīžiem, kopā dziedot “Zīlīti”, “Kā senā dziesmā”, “Bet dzīvē viss ir citādāk” un citas dziesmas,” teic mākslinieks. Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.