Izcilais pianists Mihails Pletņovs sniegs papildkoncertu "Dzintaru koncertzālē"
Jau 28. martā izcilais pianists Mihails Pletņovs spēlēs Bahu, Šūmani un Grīgu Latvijas Nacionālajā teātrī, bet dienu vēlāk, 29. martā, Jūrmalas "Dzintaru koncertzāles" Mazajā zālē gaidāms mūziķa papildkoncerts.
Pletņovs ir viens no tiem unikālajiem mūziķiem, ko klausīties nekad nav un nebūs diezgan. Lai vai cik reižu viņš viesotos Latvijā - un šeit izcilais pianists ir sniedzis jau savu desmitu koncertu, gan solo, gan koncertos ar orķestri, gan kopā ar ar kameransambļiem -, klausītāji arvien no jauna ir cēlušies kājās ar ciešu pārliecību - viņu acu priekšā ir noticis brīnums!
Pasaule par Pletņovu uzzināja 1978. gadā, kad šis 21 gadu vecais mūziķis ieguva Pirmo prēmiju un Zelta medaļu VI Starptautiskajā Čaikovska konkursā. Formāli viņš tobrīd bija konservatorijas students, taču patiesībā - absolūti nobriedis meistars ar filigrānu tehniku un pārliecinošām interpretācijām. Nopietns, bez smaida sejā un ārkārtīgi koncentrējies, viņš publiku uzrunāja tikai ar savu mūziku - un tieši tas radīja satriecošu iespaidu.
Pletņovu klausīties gāja tie, kas alka gūt īpašu garīga pārdzīvojuma pieredzi. Labākās akadēmiskās mūzikas ierakstu kompānijas izdeva viņa albumus - un tagad to mūziķa diskogrāfijā ir ap simtu. Skarlati skaņdarbu albuma (“EMI – Virgin Classics”, 1996) recenzijā žurnāla “Gramophone” apskatnieks paziņoja: “Šī ir pati brīnišķīgā klavierspēle no iespējamajām.” Pletņova radītie Čaikovska “Riekstkoža” un “Apburtās skaistules” baleta svītu pārlikumi klavierēm, ir iekļauti “Philips Classics” antoloģijā “Izcilākie XX pianisti”. Skrjabinam veltītais albums (1999) un ieraksts “Pletnev Live at Carnegie Hall” (2001) izpelnījās “ECHO Klassik” balvu. Prokofjeva un Ravela mūzikas albums, ko 2005. gadā ierakstīja klavieru duets Mihails Pletņovs un Marta Argeriha, saņēma “Grammy” balvu nominācijā “Labākais kamermūzikas izpildījums”, kā arī atzinību “Diapason d’or” un “Preis der Deutschen Schallplattenkritik”.
Pletņova spēles pielūdzēju tūkstoši krita teju vai izmisumā, kad viņš atkāpās no koncertflīģeļa, lai pievērstos diriģenta un komponista karjerai.
“Es neesmu pametis klavieres, man tikai nepieciešams lielāks un jaudīgāks instruments,” tā savu lēmumu skaidroja viņš pats. Un jau drīz stāvēja pie pults Karaliskā “Concertgebouw” orķestra, Londonas, Losandželosas un Tokijas filharmonisko orķestru, Birmingemas Simfoniskā orķestra un NHK Simfoniskā orķestra priekšā…
Taču, tiklīdz Pletņovs atrada “Kawai” klavieres, kuras atbilda viņa prasībām, viņš atgriezās pie pianista aroda. Sešu gadu pauzei punktu pielika uzstāšanās kopā ar Gidonu Krēmeru un orķestri “Kremerata Baltica” - un tas kļuva par vienu no galvenajiem 2013. gada muzikālās dzīves notikumiem. Tajā pašā laikā Mihails Pletņovs ieguva arī Platonova balvu par “dziļu un harmonisku pasaules mūzikas mantojuma interpretāciju”.
“The Guardian” raksturo viņa spēli kā “spožu: izsmalcinātu, dziļi izprastu un absolūti aizraujošu”. “The Telegraph” uzskata, ka “viņa priekšnesumi nekad nav formāli; tos allaž izjūtam kā atklājumu, kā pārdomas par visbūtiskāko, kā jaunas mūzikas dzimšanu”. Latvijas publika par šo vārdu patiesīgumu var pārliecināties 28. un 29. martā, kad dižā pianista izpildījumā dzirdēsim Prelūdijas un fūgas no Baha “Labi temperētā klavīra”, Šūmaņa “Kreisleriānu” un fragmentus no Grīga “Lirisko skaņdarbu” cikla klavierēm.
Mihaila Pletņova vieskoncertus rīko starptautiskā producentu kompānija “Winstag Production, OU”. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un bilesuparadize.lv.