Ar plašu svētku programmu Jelgava svin 761. dzimšanas dienu
Jelgava šogad svin 761. dzimšanas dienu. No 25. līdz 31. maijam jelgavnieki un pilsētas viesi aicināti piedzīvot 2026. gada pilsētas svētkus, kuru moto ir “Jelgava vieno – balsis, soļus, cilvēkus”. Tas spilgti raksturo pilsētas būtību – spēju satikt, savienot un saliedēt dažādus cilvēkus, paaudzes, tradīcijas un pieredzes vienā kopīgā svētku ritmā. Jau šobrīd jelgavnieki aicināti gatavoties vienam no pilsētas svētku centrālajiem notikumiem – svētku gājienam “Ieskandini Jelgavu” –, kas notiks piektdien, 29. maijā, pulksten 18. Šoreiz gājiena dalībnieki dosies pa jaunu maršrutu. Gājienam nav nepieciešams iepriekš pieteikties, taču dalībnieki aicināti jau laicīgi iepazīties ar pulcēšanās vietām.
Šī gada svētki iecerēti kā daudzveidīgs notikumu kopums, bet kulminācija būs no piektdienas, 29. maija, līdz svētdienai, 31. maijam. Šajās dienās Hercoga Jēkaba laukums kļūs par vienu no galvenajiem svētku centriem, brīvdabas koncertzālē “Mītava” pulcēsies dejotāji, Uzvaras parkā notiks bērniem un ģimenēm veltītas aktivitātes, bet skvērs aiz kultūras nama pārtaps par jauniešu satikšanās vietu. Svētku programmu papildinās arī gadatirgus, gastronomiskie piedāvājumi, sportiskas norises, retro auto salidojums un citi notikumi dažādās pilsētas vietās.
Īpašu nozīmi šiem svētkiem piešķir tas, ka daudzus notikumus veidos paši jelgavnieki. Svētkos satiksies pilsētas koristi, dejotāji, jaunie mūziķi, mākslinieki, sportisti, ģimenes, bērni un radošie kolektīvi, paši piepildot programmu ar savu klātbūtni, darbu un talantu. Tieši tāpēc svētku moto “Jelgava vieno” šogad skan īpaši patiesi – svētkus veido ne tikai programma, bet arī cilvēki, kuri ar savu līdzdalību rada pilsētas kopīgo svinēšanas sajūtu.
Viens no pilsētas svētku centrālajiem notikumiem tradicionāli būs svētku gājiens “Ieskandini Jelgavu”, kas notiks piektdien, 29. maijā. Gājiens sāksies pulksten 18, bet dalībnieku pulcēšanās paredzēta jau no 17.30. Šoreiz gājiens plānots pa jaunu maršrutu – Lielā iela, Pasta iela, Krišjāņa Barona iela, Uzvaras iela un Lielā iela – ar noslēgumu Hercoga Jēkaba laukumā. Tur pēc gājiena notiks kopīga dejas akcija un sadziedāšanās, vienojot dalībniekus un skatītājus kopīgā svētku brīdī un ieskandinot vakara programmu.
Svētku laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Būtiskākās izmaiņas – dienu pirms svētku gājiena vairāku ielu malās nevarēs novietot transportlīdzekļus stāvēšanai, gājiena laikā, 29. maijā, būs slēgts Lielās ielas posms, Pasta ielas posms, Krišjāņa Barona ielas posms un piegulošie ielu posmi visā gājiena maršrutā. Tāpat jāņem vērā, ka no piektdienas vakara līdz svētdienas, 31. maija, pulksten 3 būs slēgts Lielās ielas posms no Pasta ielas līdz Uzvaras ielai.
Svētku programma:
Piektdiena, 29. maijs
Plkst. 18.00 – Svētku gājiens
Plkst. 19.05 – deju zibakcija kopā ar deju skolu “Benefice” un deju studiju “Intriga” (Hercoga Jēkaba laukums)
Plkst. 19.15 – koru sadziedāšanās “Es tev savu dziesmu dodu” (Hercoga Jēkaba laukums)
Plkst. 21.00 – Antra Stafecka un Ingars Viļums (Hercoga Jēkaba laukums)
Plkst. 23.00 – Dzelzs vilks (Hercoga Jēkaba laukums)
Plkst. 00.30 – DJ Artis Volfs (Hercoga Jēkaba laukums).
Sestdiena, 30. maijs
Plkst. 10.00-17.00 – svētku gadatirgus Krišjāņa Barona ielā un skvērā aiz kultūras nama
Plkst. 10.00-15.00 – jaunu automašīnu testa diena (Pilssalas iela 1)
Plkst. 11.00-12.00 – profesionālās ievirzes deju skolas “Benefice” laikmetīgās dejas koncerts “Savīšanās. Latviski” (Hercoga Jēkaba laukums)
Plkst. 11.00-16.00 – Jelgavas atklātā pludmales volejbola turnīra 1. posms (Pasta sala)
Plkst. 11.00-15.00 – Izglītības zona “Prieks, kas vieno” (bērnu rotaļu un atpūtas pilsētiņa Uzvaras parkā)
Plkst. 11.00-16.00 – “Kustība, kas vieno” 3x3 basketbols, ielu vingrošanas paraugdemonstrējumi, sportiskā modināšana, ārmrestlings (Lielā iela).
Plkst. 12.00 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Burbuļmātes prieki un bēdas” (Ā. Alunāna memoriālais muzejs)
Plkst. 12.00 – ekskursija “Jelgava caur laika kaleidoskopu” (sākums un noslēgums pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa)
Plkst. 12.00 – “Jelgavas Jahtkluba” sezonas atklāšanas regates 1. posms (Lielupe)
Plkst. 13.00-18.00 – retro auto salidojums (Pasta sala)
Plkst. 14.00 – “Tavs ritms. Tava Jelgava” jauno mūziķu skatuve (skvērs aiz kultūras nama)
Plkst. 14.00-02.00 – jauniešu zona “SaVIENOjums” (skvērs aiz kultūras nama)
Plkst. 17.00-00.00 – Pilsētas svētku restorāns (Lielā iela)
Plkst. 18.00 – deju lielkoncerts “Nāc ar mani sadancot” (brīvdabas koncertzāle “Mītava”)
Plkst. 19.00 – Zelta kniede (Hercoga Jēkaba laukums)
Plkst. 22.00 – Labvēlīgais tips (Hercoga Jēkaba laukums)
Plkst. 00.00 – Ivo Fomins
Svētdiena, 31.maijs
Plkst. 11.00-15.00 – pasākums ģimenēm “Kas notiek Asara ielas otrā pusē?” (BJMK Rokskolas pagalms, J.Asara iela 21)
Plkst. 11.00-13.30 – skolēnu un pedagogu godināšanas pasākums par augstiem sasniegumiem šajā mācību gadā (brīvdabas koncertzālē “Mītava”)
Plkst. 17.00 – tautas mūzikas ansambļa “Zelta stīdziņas” koncerts “Saule kokles skandināja” (Jelgavas Mūzikas vidusskola)