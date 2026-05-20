No leduspuķēm līdz iecienītajām petūnijām: Jelgavā sākta pilsētas apstādījumu veidošana
Iestājoties siltākām naktīm, šonedēļ Jelgavas pilsētas dobēs un puķu podos sākta vasaras puķu stādīšana.
Šie stādījumi nodrošinās krāšņu ziedēšanu līdz pat rudens salnām. Kopumā pilsētas apstādījumos paredzēts iestādīt ap 20 tūkstošiem puķu stādu dobēs un aptuveni 5000 tūkstošus puķu stādu puķu podos.
Vasaras puķes jau iestādītas Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz Jelgavas kultūras nama, bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņā Uzvaras parkā un Raiņa parkā. Paralēli notiek arī puķu podu papildināšana ar sezonas stādījumiem – darbi jau veikti Jāņa Čakstes bulvāra puķu podos, pie Ādolfa Alunāna muzeja, pie Jelgavas kultūras nama un pie Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja. Darbi turpināsies pārējā pilsētā.
Kā ierasts, apstādījumiem tiek izvēlēti augi, kas vienlaikus ir dekoratīvi un neprasa pārmērīgu kopšanu. Šosezon izvēlētas hibrīdās begonijas, dažādu veidu leduspuķes, dienvidamerikas un skarbās verbenas, krustaines, samtenes, balzamīnes, kā arī pēdējos gados īpaši iecienītās petūnijas šķirnes “Vista”.