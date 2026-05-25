Jelgavas mērs cietumā spriež par tā nākotni
Jelgavas pašvaldības vadība 22. maijā apmeklēja slēgto Jelgavas cietumu, lai klātienē novērtētu ēkas, teritoriju un infrastruktūru. Vizītes mērķis bija iegūt detalizētu priekšstatu par īpašuma stāvokli un tā potenciālajām nākotnes izmantošanas iespējām.
Jelgavas pašvaldības vadība un speciālisti piektdien, 22. maijā, apmeklēja Jelgavas ieslodzījuma vietu, lai klātienē iepazītos ar cietuma ēkām, teritoriju un esošo infrastruktūru. Pašvaldības pārstāvji apskatīja cietuma kompleksa telpas un apkārtējo teritoriju, lai iegūtu detalizētāku priekšstatu par īpašuma stāvokli un tā potenciālajām izmantošanas iespējām nākotnē, informē Jelgavas pilsētas pašvaldība.
Cietuma apmeklējums tika organizēts, atsaucoties uz pašvaldības iepriekš pieņemto lēmumu pārņemt Jelgavas cietuma ēku kompleksu savā īpašumā pēc ieslodzījuma vietas slēgšanas. Jelgavas pašvaldība pieņēmusi lēmumu par īpašuma pārņemšanu, lai nākotnē varētu lemt par teritorijas attīstības virzieniem un iespējamo pielietojumu pilsētas un iedzīvotāju interesēs.
“Šī ir unikāla vieta Jelgavā – tuvu dzelzceļam, jaunajam tirgum un plānotajam mobilitātes punktam. Saredzam vairākus potenciālos uzņēmējdarbības attīstības virzienus – dzīvojamā fonda, viesnīcas, biroja un citus. Tāpat šāda veida teritorijas un telpas ir pieprasītas kino industrijā seriālu un filmu uzņemšanai. Iespēju ir daudz. Paldies Jelgavas cietumam un Ieslodzījumu vietu pārvaldei par sadarbību,” norāda Jelgavas mērs Mārtiņš Daģis.
Ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins uzsver, ka pārmaiņas sen bija nepieciešamas. “Mūsdienu resocializācijas prasībām šīs telpas jau ir grūti pielāgojamas un izmantojamas, bet šim objektam, Palīdzības ielā 3, noteikti ir liels potenciāls turpmākai Jelgavas valstspilsētas attīstībai,” tā Dmitrijs Kaļins.
Plānots, ka pašvaldība īpašumu savā pārvaldībā varētu pārņemt jau no 1. jūlija.