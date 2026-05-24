"Krievija tiks saukta pie atbildības!" Latvijas prezidents aicina palielināt atbalstu Ukrainai
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina palielināt atbalstu Ukrainai, norādot, ka Krievija turpina veikt uzbrukumus civilajai infrastruktūrai un pastrādāt kara noziegumus.
Rinkēvičs sociālajos medijos paudis, ka Krievija turpina karu pret Ukrainu, un aizvadītajā naktī atkārtoti apšaudīta civilā infrastruktūra un pastrādāti jauni kara noziegumi.
"Krievija tiks saukta pie atbildības. Tikmēr mums jāpalielina atbalsts Ukrainai, lai apturētu karu un Krieviju," uzsvēris Rinkēvičs.
Krievi izšāvuši uz Ukrainu vienu vidēja darbības rādiusa ballistisko raķeti "Orešņik", divas hiperskaņas raķetes "Kinžal", trīs pretkuģu raķetes "Cirkon", 30 ballistiskās raķetes "Iskander M", kā arī 54 spārnotās raķetes H-101, "Iskander-K" un "Kalibr".
Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem 55 raķetes un 549 dronus. Tajā skaitā ukraiņi notriekuši 11 ballistiskās raķetes un 44 spārnotās raķetes.
Galvenais trieciena virziens bija Kijiva.
Fiksēti 16 raķešu un 51 drona trāpījumi 54 apkaimēs.
Vēl 19 raķetes, šķiet, mērķi nav sasniegušas. Informācija vēl tiek pārbaudīta.
Masīvajā raķešu un dronu triecienā Kijivā un Kijivas apgabalā nogalināti vismaz trīs cilvēki, bet 53 guvuši ievainojumus.
Krievu uzbrukums turpinās, un Ukrainas gaisa telpā atrodas vairāki citi iebrucēju droni.
Savu komentāru sniegusi arī Eiropas Savienības (ES) ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa. Politiķe norādīja, ka Krievija kaujas laukā nonākusi strupceļā, tāpēc terorizē Ukrainu ar apzinātiem triecieniem pa pilsētu centriem.
Tie ir atbaidoši terorakti, kuru mērķis ir nogalināt pēc iespējas vairāk civiliedzīvotāju.
Maskava, izmantojot vidēja darbības rādiusa ballistiskās raķetes Orešņik – sistēmas, kas paredzētas kodolgalviņu nešanai, – ir politiska biedēšanas taktika un neapdomīga kodolieroču izmantošana.
Nākamnedēļ ES ārlietu ministri apspriedīs, kā palielināt starptautisko spiedienu uz Krieviju.