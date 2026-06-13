Uzmanību! Rīgai tuvojas pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izplatījis dzeltenā līmeņa brīdinājumu par pērkona negaisu, kas attiecas uz valsts rietumu un centrālajiem rajoniem, tostarp Rīgu.
Brīdinājums spēkā līdz plkst. 21.00.
Brīdinājumā paziņots, ka vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm.
Dzeltenā līmeņa brīdinājums nozīmē, ka prognozētie hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami, taču, ja tiek plānotas aktivitātes, kuras tie var ietekmēt, jābūt uzmanīgam.
"Ja vien iespējams, meklē patvērumu slēgtās telpās, āra aktivitātes tiks traucētas. Īpaši piesardzīgs esi vietās, kas sevišķi pakļautas pērkona negaisa ietekmei, piemēram, mežos, atklātās teritorijās. Dažviet iespējami arī elektroenerģijas un/vai pakalpojumu traucējumi," brīdina dienests. "Krasu vēja brāzmu gadījumā nolauzti koku zari, citi nefiksēti priekšmeti vai atlūzas var tikt nestas pa gaisu. Lietusgāzes var izraisīt strauju ūdens līmeņa celšanos un zemāko teritorijas applūšanu. Braukšanas apstākļus uz ceļiem var apgrūtināt pasliktināta redzamība un akvaplanēšana. Rēķinies, ka dažiem braucieniem būs nepieciešams ilgāks laiks. Pērkona negaisu var pavadīt arī krusa, radot bojājumus kultūraugiem. Parūpējies par mājdzīvniekiem, arī viņus apdraud pērkona negaiss."