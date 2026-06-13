Džordžs Rasels uzvar Pirmās formulas Katalonijas "Grand Prix" kvalifikācijā
"Mercedes" pilots Džordžs Rasels sestdien uzvarēja Pirmās formulas (F-1) sezonas septītā posma - Katalonijas "Grand Prix" - kvalifikācijā un svētdienas sacīksti sāks no pirmās vietas.
Kvalifikācijas trešajā kārtā Rasels trasi veica vienā minūtē un 14,679 sekundēs, par 0,064 sekundēm pārspējot "Ferrari" pilotu Lūisu Hamiltonu, kurš viņam būs līdzās pirmajā starta rindā.
Pirmo reizi sezonā ārpus pirmās rindas startēs kopvērtējuma līderis Kimi Antonelli, kurš būs tieši aiz komandas biedra Rasela, bet viņam blakus būs Lando Noriss ("McLaren"). Trešajā rindā būs abi "Red Bull" piloti Makss Verstapens un Izaks Hadžars, aiz viņiem startēs Oskars Piastri ("McLaren") un Līams Losons (RB), bet piektajā rindā būs Niko Hilkenbergs ("Audi") un Šarls Leklērs ("Ferrari"), kuram augstāku pozīciju sasniegt liedza avārija.
Pēc sešiem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 156 punktiem ieņem Antonelli, kurš 19 gadu vecumā ir visu laiku jaunākais F-1 kopvērtējuma līderis. Otrais ar 90 punktiem ir Lūss Hamiltons, Rasels iekrājis 88 punktus, bet Leklēram ir 75 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 244 punkti, "Ferrari" - 165, "McLaren" guvusi 116 punktus, bet "Red Bull" - 69 punktus.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".