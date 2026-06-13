Aleksandrs Semjonovs (foto: Valsts policija)
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Šodien 19:30
Meklē Aleksandru Semjonovu, kurš pazuda ceļojumā uz Helsinkiem
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē 1987. gadā dzimušo Aleksandru Semjonovu. Vīrietis ar prāmi bija devies uz Somiju, Helsinkiem. Pēdējā saziņa ar viņu notika 11. jūnijā.
Viņš plānoja atgriezties Latvijā 12. jūnijā, taču līdz šim brīdim nav atgriezies un viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: 170-175 cm garš, kalsnas miesas būves, īsi tumši brūni mati.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!