Baldonē atjaunos leģendāro sērūdens strūklaku Ceriņu parkā
Ķekavas novada pašvaldība šomēnes uzsāks Ceriņu parka labiekārtošanu, atjaunojot vēsturisko sērūdens strūklakas skulptūru “Vāverīte” un Sajūtu jeb baskāju taku. Darbus veiks pieredzējuši meistari un pašvaldības dienesti, ziņu novada pašvaldība.
Kā informē pašvaldības Īpašumu pārvalde, šobrīd notiek strūklakas – skulptūras “Vāverīte” atjaunošanas darbi, to veic SIA “Akmens apstrādes centrs AKM” akmeņkaļa Pētera Zvauņa vadībā, kura komandas veikumu sarakstā ir, piemēram, Brīvības pieminekļa restaurācija, Pulkveža Oskara Kalpaka piemineklis Rīgā, vides objekti Ķekavas sadraudzības pilsētā Bordesholmā un piemiņas akmens Plakanciemā latviešu strēlnieku kaujai pie Plakaniem, kā arī pagājušā gadā Kuģu kapu pieminekļa atjaunošana.
Sērūdens strūklakas skulptūra “Vāverīte” parkā uzstādīta 1937. gadā, ko pēc Latvijas brīvvalsts Kūrortu pārvaldes pasūtījuma veidojis tēlnieks Voldemārs Jēkabsons. Skulptūra ir vāveres figūrā ar čiekuru ķepās, kas ir arī Baldones pilsētas ģerboņa simbolika. Taču skulptūra “Vāverīte”, tā pat kā parējās skulptūras, tiek nozagta, un 26 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 2017. gadā skulptūra tiek izveidota un uzstādīta parkā no jauna. Jaunās skulptūras autors ir tēlnieks Tālivaldis Muzikants.
Tāpat maijā tiks atjaunota Sajūtu jeb baskāju taku. Šī gada Lielajā talkā iedzīvotāji uzsāka un labiekārtošanas darbus, un šomēnes tos turpina SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”. Darbu ietvaros tiks sakārtota pieguļošā teritorija (nolīdzināta virskārta, piebērta auglīgā augsne un iesēts zāliens), uzbūvēta takas koka konstrukcija, takas posmi tiks piepildīti ar jauniem materiāliem, piemēram, šķeldu, oļiem un citiem.
Baldones sajūtu jeb baskāju taka Ceriņu parkā tapusi 2018. gadā, aktīvi iesaistoties brīvprātīgajiem iedzīvotājiem. Tajā var, piemēram, pabradāt pa Baldones dūņām, čiekuriem un paiet pa vēsturiskā zirgu tramvaja sliežu fragmentu.
Lai Ceriņu parka apmeklētājiem ar auto būtu ērtāka piebraukšana, šim mērķim ir nostiprināts mauriņš ar šķembām.
Ceriņu parks ir baldoniešu iecienīta pastaigu vieta jau no Baldones kūrorta laikiem. Ceriņu parkā atrodama galvenā Baldones dabas vērtība – sēravots. Avota ūdeni var paņemt arī no strūklakām “Ķirzaciņa”, “Māra” un “Vāverīte”.