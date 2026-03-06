Baldones muzejs meklē novada pieredzējušāko cilvēku stāstus
Baldones muzejs sadarbībā ar "Exit riga" gatavo tematisku apkopojumu par cilvēkiem, kuri savā dzīvē nes Baldones, Baldones pagasta, Pulkarnes, Daugmales, Vārpu, Spaļenieku, Dzelzāmura, Jeņču vai Sūnupes vietas atmiņas, pieredzi un mantojumu.
Aicinām dalīties ar dzīvesstāstiem no pieredzējušākajiem mūsu cilvēkiem — stāstiem, kuros redzama vietas vēsture, pārmaiņas, ikdienas gaita un atmiņas par laiku. Meklējam: – ilggadējus novada iedzīvotājus; – personības, kuru dzīve cieši saistīta ar noteiktu vietu; – cilvēkus, kas piedzīvojuši nozīmīgus notikumus novadā; – ģimenes, kurās vairākās paaudzēs saglabātas atmiņas, fotogrāfijas, stāsti.
Ja zināt kādu, kura stāsts pelna uzmanību, vai paši vēlaties pastāstīt par savu vai tuvinieku pieredzi, lūdzu, rakstiet uz baldones.muzejs@kekava.lv. Varat dalīties arī komentāros, ja vēlaties stāstu publiskot. Aicinām pievienot īsu aprakstu, iespējamas uzziņas par vietu un laiku, kā arī, ja iespējams, fotogrāfijas ar norādēm. Kopā palīdzēsim saglabāt un izcelt cilvēkus, kuri veido mūsu novada dzīvo atmiņu, lai šie stāsti nenozūd un iedvesmo nākamo paaudzi!