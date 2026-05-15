Pasniegta "Baltijas Balva / Baltic Awards 2026" - prestižs starptautisks apbalvojums, kas godina izcilību zinātnē, kultūrā un arhitektūrā Baltijas valstīs
13. maijā mākslas muzejā “RĪGAS BIRŽA” norisinājās starptautiskās prestižās balvas "Baltijas Balva / Baltic Awards" 2026 svinīgā apbalvošanas ceremonija.
Šajā dienā Rīga kļuva par tikšanās vietu izciliem Baltijas valstu zinātnes, arhitektūras, mūzikas, mākslas un sabiedriskās dzīves pārstāvjiem. Projekts, kas strauji nostiprina savu nozīmi Baltijas reģiona kultūras un intelektuālajā telpā, šogad pulcēja ievērojamas personības, kuru profesionālais ieguldījums veicina sabiedrības attīstību un stiprina Baltijas valstu starptautisko atpazīstamību.
"Baltijas Balva / Baltic Awards" tika radīta, lai izceltu Baltijas valstu lomu Eiropas un pasaules kontekstā, godinot izcilus sasniegumus zinātnē, kultūrā, mākslā un arhitektūrā. 2026. gadā par laureātiem zinātnes jomā kļuva Igaunijas pārstāvji, mākslas un mūzikas jomā - Lietuvas pārstāvji, savukārt par sasniegumiem arhitektūrā tika apbalvoti Latvijas pārstāvji.
Ceremonijas laikā tika pasniegtas arī Lielās balvas par mūža ieguldījumu sabiedrības labā, kā arī Lietuvas Nacionālā operas un baleta teātra speciālā balva “Baltic Awards Opera Rising Star”.
Kandidātus balvai izvirzīja vadošās Baltijas valstu zinātnes un kultūras institūcijas. Igaunijā - Igaunijas Zinātņu akadēmija, Latvijā - Latvijas Arhitektu savienība, savukārt Lietuvā - Lietuvas blakustiesību asociācija AGATA, Lietuvas Nacionālais operas un baleta teātris un Viļņas Mākslas akadēmija.
Laureātus noteica "Baltijas Balva / Baltic Awards" Atlases komiteja, kuras sastāvā ir ievērojamas sabiedriskās un kultūras personības no Baltijas valstīm un Eiropas: bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, bijušais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, bijušais Igaunijas prezidents Toomas Hendrik Ilves, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, bijušais Igaunijas premjerministrs Taavi Rõivas, komponists Pēteris Vasks, Rödl & Partner vadošais partneris Baltijā un Ziemeļeiropā Jens-Christian Pastille, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvics, bijušais Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas padomnieks ekonomikas jautājumos Sol Norman Bukingolts, bijušais Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents Jūras Banys, diplomāts, uzņēmējs Emmanuil Grinshpun un režisors, scenārists un producents, Oscar, Golden Globe un Baltic Awards Grand Prix laureāts Matīss Kaža. Baltijas Balva / Baltic Awards Atlases komitejas priekšsēdētāja – operdziedātāja Inese Galante.
Baltijas Balva / Baltic Awards 2026 laureāti
Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē” laureāte ir profesore Maris Laan, Tartu Universitātes cilvēka ģenētikas profesore.
Balvu pasniedza bijušais Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents profesors Juras Baņis (Jūras Banys).
Citi Igaunijas Zinātņu akadēmijas izvirzītie nominanti:
/ profesors Ülo Niinemets - augu ekoloģijas un lauksaimniecības bioloģijas profesors;
/ profesore Anne Kahru - Nacionālā ķīmiskās fizikas un biofizikas institūta (NICPB) vadošā pētniece.
Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā” laureāti ir arhitektu birojs LAUDER ARCHITECTS - Rita Laudere un Kārlis Lauders. Balvu pasniedza Latvijas Arhitektu savienības prezidents Artūrs Lapiņš.
Citi Latvijas Arhitektu savienības izvirzītie nominanti:
/ MADE ARCHITECTS - arhitekti Miķelis Putrāms un Linda Krūmiņa;
/ ĒTER - arhitekti Kārlis Bērziņš, Dagnija Smilga un Niklāvs Paegle.
Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu mākslā” laureāti ir mākslinieku duets - brāļi Algirdas un Remigijus Gataveckai.
Balvu pasniedza Viļņas Mākslas akadēmijas prorektors Marius Iršėnas.
Citi Viļņas Mākslas akadēmijas izvirzītie nominanti:
/ māksliniece Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė;
/ mākslinieks Julijonas Urbonas.
Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu mūzikā” laureāte ir soprāns Asmik Grigorian. Balvu pasniedza LaIPA ģenerāldirektore Liena Edvardsa un Lietuvas vēstniece Latvijā Audronė Markevičienė.
Citi Lietuvas blakustiesību asociācijas AGATA izvirzītie nominanti:
/ tenors Edgaras Montvidas;
/ diriģents Modestas Pitrėnas.
Speciālās balvas “Baltic Awards The Opera Rising Star” ieguvējs kļuva baleta mākslinieks Edvinas Jakonis.
Balvu pasniedza Lietuvas Nacionālā operas un baleta teātra mākslinieciskais vadītājs Martynas Stakionis un komponists Pēteris Vasks.
Citi Lietuvas Nacionālā operas un baleta teātra izvirzītie nominanti:
/ soprāns Gabrielė Bukinė;
/ komponiste Žibuoklė Martinaitytė.
Lielo balvu par mūža ieguldījumu nozares attīstībā - Baltic Awards Lifetime Achievement Award - saņēma profesore Anne Kahru. Balvu pasniedza Latvijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretāre profesore Baiba Rivža.
Īpašs ceremonijas notikums bija Lielās balvas - Grand Prize for Lifetime Achievement Award to Baltic Society - pasniegšana Baltijas valstu bijušajiem prezidentiem, kuru līderības laikā Latvija, Lietuva un Igaunija pievienojās Eiropas Savienībai, būtiski mainot Baltijas valstu vēsturisko attīstības ceļu: Vairai Vīķei-Freibergai, Valdam Adamkum (Valdas Adamkus) un Tomasam Hendrikam Ilvesam (Toomas Hendrik Ilves).
Balvas pasniedza režisors, scenārists un producents, Oscar un Golden Globe balvu laureāts Matīss Kaža, bijušais Igaunijas premjerministrs Taavi Rõivas un soprāns Gabrielė Bukinė.
„Baltijas Balva / Baltic Awards” ir ne tikai profesionālo sasniegumu atzinība, bet arī iespēja izrādīt cieņu personībām, kuru lēmumi, līderība un vērtības būtiski ietekmējušas Baltijas valstu attīstību un to vietu mūsdienu Eiropā. Mums ir liels prieks godināt Vairu Vīķi-Freibergu, Valdu Adamku un Tomasu Hendriku Ilvesu - līderus, kuru ieguldījums ļāvis jaunajai Baltijas valstu paaudzei brīvi attīstīties, domāt eiropeiski, realizēt sevi starptautiskā līmenī un pārliecinoši pieteikt sevi pasaulei. Viņu mantojums turpina iedvesmot jaunās paaudzes arī šodien,” atzīmēja Inese Galante.
Ceremonijas ietvaros notika arī oficiālā izloze, nosakot 2027. gada nomināciju sadalījumu starp Baltijas valstīm:
Igaunija - par ieguldījumu mākslā un mūzikā;
Latvja — par ieguldījumu arhitektūrā;
Lietuva — par ieguldījumu zinātnē.
Ceremonijas muzikālo atmosfēru radīja grupas Dagamba mūziķi Valters Pūce un Dainis Tenis, kā arī jaunie konkursa “Ineses Galantes talanti” laureāti - vijolniece Sofija Poļiščuka un pianists Gustavs Kalējs.
Pasākumā piedalījās Apvienoto Arābu Emirātu, ASV, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Ķīnas, Lietuvas, Kazahstānas un Uzbekistānas vēstniecību pārstāvji, kā arī plašs kultūras, biznesa un sabiedrības pārstāvju loks.
Baltijas Balva / Baltic Awards projekta ietvaros 2026. gada vasarā Jūrmalā notiks virkne starptautisku kultūras notikumu. 21. augustā koncertzālē “Dzintari” notiks pasaulslavenās vācu trupas Familie Flöz leģendārās izrādes Teatro Delusio Latvijas pirmizrāde, savukārt 22. augustā koncertzālē “Dzintari” izskanēs svinīgs koncerts, kas būs veltīts balvas laureātiem un pulcēs starptautiski atzītus Latvijas un ārvalstu māksliniekus, kā arī īpašos viesus — “GALA GALANTE. Viva La Musica!”.