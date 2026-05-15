Zināms NHL Rietumu konferences fināla pāris, Monreāla tuvojas Austrumu finālam
Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas Rietumu konferences finālu ceturtdien sasniedza Vegasas "Golden Knights".
"Golden Knights" sērijas sestajā mačā savā laukumā papildlaikā ar 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) pieveica Anaheimas "Ducks", tādējādi sērijā uzvarot ar 4-2. "Golden Knights" atgriezusies konferences finālā pirmo reizi pēdējo trīs gadu laikā. 2022./2023. gada sezonā tā kļuva par čempioni.
Uzvarētājiem divus vārtus guva Pāvels Dorofejevs, bet pa vienai reizei precīzi bija Šea Teodors, Brets Haudens un Mičs Mārners. "Ducks" vienīgos vārtus guva Mikaels Granlunds.
Rietumu konferences finālā Vegasas komanda tiksies ar Kolorādo "Avalanche". Pirmā sērijas spēle gaidāma naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika.
Savukārt Austrumu konferences pusfināla sērijā Monreālas "Canadiens" nonāca vienas uzvaras attālumā no finālsērijas.
"Canadiens" viesos ar 6:3 (2:3, 3:0, 1:0) pārspēja Bufalo "Sabres", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 3-2. Monreālas rindās vārtus guva Kols Kofīlds, Aleksandrs Teksjē, Džošs Andersons, Džeiks Evanss, Niks Suzuki un Ivans Demidovs. Suzuki kontā arī divas rezultatīvas piespēles Kofīlda un Demidova vārtu guvumos. Tikmēr "Sabres" sastāvā vārtus guva Džeisons Zakers, Džošs Douns un Konsta Heleniuss.
Sērijas sestā spēle gaidāma naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika. "Canadiens" Austrumu konferences finālā nav spēlējusi kopš 2020./2021. gada sezonas, kad aizkļuva līdz Stenlija kausa finālam, kurā zaudēja. Pēdējais tituls šai Kanādas komandai bijis 1992./1993. gada sezonā.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.