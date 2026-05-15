Sunākstē veidos pagasta ģerboni. Iedzīvotāji aicināti iesūtīt savas idejas
Sunākstes pagastā notikušajā tikšanās reizē Aizkraukles novada vadība informēja iedzīvotājus par pašvaldības aktualitātēm, tostarp arī pārrunāja vēlmi izstrādāt pagasta ģerboni. Vietējie līdz 22. maijam aicināti iesūtīt idejas par to, kādām jāizskatās ģerbonim.
Sunākstes pagasta Saieta namā notikusi Aizkraukles novada domes vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, informē novada pašvaldība. Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vadītāja Signe Gaigalniece klātesošos iepazīstināja ar novada budžeta sadalījumu, paveiktajiem un plānotajiem darbiem pagastā. Viņa informēja, ka 2025. gada 1. jūlijā Sunākstes pagastā bija deklarēts 371 iedzīvotājs. Iedzīvotāju skaita ziņā Sunākstes pagasts Jaunjelgavas apvienībā ir ceturtajā vietā: Daudzeses pagastā bija deklarēti 918 iedzīvotāji, Seces pagastā ‒ 895, Sērenes pagastā ‒ 776, Staburaga pagastā ‒ 344, Jaunjelgavas pagastā ‒ 74 un Jaunjelgavas pilsētā ‒ 1808.
2025. gadā Sunākstes pagastā labiekārtota atpūtas vieta pie Sunākstes ezera (uzstādīta lapene, ģērbtuve un jaunas atkritumu urnas), mainīta pagasta pakalpojumu centra atrašanās vieta no ēkas “Palmas” uz ēku “Saulstari”, uzsākti remontdarbi ēkā “Ozollejas-1” un ēkā “Kārkliņi”, veikti papildu testēšanas pārskati ūdenim, notekūdeņiem un gaisam, pagasta teritorijā turpināti labiekārtošanas darbi. Šogad Sunākstes pagastā plānots nomainīt dūmvadu ēkai “Saulstari”, pabeigt remontdarbus ēkā “Ozollejas-1”, veikt pašvaldības ēku energoauditu un tehnisko apsekošanu, pagasta teritorijā turpināt labiekārtošanas darbus, izstrādāt Sunākstes pagasta ģerboni.
Tāpat vietējie tika informēti, ka drīzumā mākslinieks uzsāks Sunākstes pagasta ģerboņa izstrādi, bet tuvākās nedēļas laikā – līdz 22. maijam – iedzīvotāji lūgti iesūtīt savas idejas, ar ko viņiem saistās Sunākstes pagasts un kas būtu jāattēlo ģerbonī. Idejas jāiesūta e-pastā: evija.vectirane@aizkraukle.lv vai signe.gaigalniece@aizkraukle.lv.