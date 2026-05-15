Naktī vairākos Latgales novados atkal bija brīdinājums par droniem - kas par to zināms?
Apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies, paziņojuši Nacionālie bruņoties spēki (NBS).
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sociālajos medijos informēja, ka tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
"NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības," paziņojumā mājaslapā "112.lv" pauda NBS, uzsverot, ka kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp pēdējo reizi pirms nedēļas - maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.