Baldones sākumskolu pievienos Baldones vidusskolai
26. februārī Ķekavas novada dome pieņēma lēmumu par Baldones sākumskolas pievienošanu Baldones vidusskolai.
26. februārī Ķekavas novada dome lēma Baldones sākumskolu integrēt Baldones vidusskolā, veidojot vienotu vispārējās izglītības iestādi Baldonē. Abas skolas šķir aptuveni viens kilometrs. Lēmums saskaņojams ar Izglītības un zinātnes ministriju, ievērojot Izglītības likumu. Pamatojums – Baldones izglītības sistēmas attīstības izvērtējums, vairāku gadu demogrāfija, skolēnu skaita maiņa, pedagogu noslodzes un finansējuma ilgtspēja.
Mērķis: vienlīdzīgas iespējas un kvalitatīva, ilgtermiņā stabila vide visiem Baldones skolēniem. Dati parāda strauju bērnu skaita kritumu: Baldonē jaundzimušie samazinājušies no 79 (2019) līdz 49 (2025), jeb mīnus 38%. Ķekavas novadā – no 463 līdz 278, jeb mīnus 40%. Tas tieši ietekmē turpmāko gadu skolēnu skaitu un klašu komplektus, skaidro pašvaldība.
Baldones sākumskolā audzēkņu maz, līdz ar to grūtāk nodrošināt pilnas pedagogu slodzes, stabilu atalgojumu, atbalsta personāla pieejamību. Savukārt Baldones vidusskolā jau darbojas pilna atbalsta komanda, ir atbilstoša infrastruktūra un administratīvā jauda, lai vienotā struktūrā sniegtu kvalitatīvu pamatizglītības pirmo posmu.
Pēc apvienošanas sākumskolas bērniem pieejams pilns atbalsts: speciālais pedagogs, logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgi ar sistemātisku iesaisti. Plašāka infrastruktūra – sporta un STEM telpas –, kā arī daudzveidīgāka interešu izglītība.
Vienota iestāde nodrošinās nepārtrauktu pēctecību no 1. līdz 12. klasei, stiprinās pedagogu sadarbību un mācību kvalitāti. Pedagogiem ieguvumi: stabilākas, pilnvērtīgākas slodzes, prognozējamāks atalgojums, vienota profesionālā vide. Vienlaikus valsts un pašvaldības līdzekļus varēs izmantot efektīvāk, novirzot tos mācību procesa un atbalsta sistēmas uzlabošanai.
Lēmums neattiecas uz profesionālās ievirzes iestādēm. J. Dūmiņa Baldones Mūzikas skola turpinās darbu Baltās pils ēkā kā profesionālās ievirzes iestāde; tur mācās 65 Baldones vidusskolas, 44 Baldones sākumskolas un 7 citu skolu audzēkņi. Baldones Mākslas skola netiek skarta, Baltās pils ēkas atsavināšana nav plānota.
Sociāli saudzīgai pārejai mācības Baldones vidusskolā iecerēts īstenot divās vietās līdz 2027. gada 31. augustam.