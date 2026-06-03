Ceturtdien Latvijā pastiprināsies vējš.
Sabiedrība
Šodien 14:38
Ceturtdien Latvijā pastiprināsies vējš
Ceturtdien Latvijā pastiprināsies dienvidaustrumu vējš, prognozē sinoptiķi.
Naktī un no rīta būs pārsvarā skaidrs laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra saullēktā pazemināsies līdz +9..+14 grādiem, vietām austrumu novados - līdz +7 grādiem.
Dienā saradīsies daudz mākoņu, pievakarē Kurzemes dienvidrietumos gaidāms neliels lietus. Vēja ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+25 grādiem.
Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, nelīs. Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaiss atdzisīs līdz +14 grādiem; dienā gaidāmas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra sasniegs +23 grādus.