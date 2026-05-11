Rīgā ieviesīs īslaicīgu autotransporta stāvēšanas aizliegumu vairāku apkaimju ielās
Sakarā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no 12. maija līdz 8. jūnijam vairāku apkaimju - Šampētera, Āgenskalna, Zasulauka, Dzirciema, Iļģuciema, Ziepniekkalna, Daugavgrīvas, Purvciema - atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums.
Satiksmes ierobežojumi būs spēkā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Pirms darbu veikšanas tiks izvietots informatīvs plakāts par ceļu zīmju "Apstāties aizliegts".
Tehnisku iemeslu dēļ darbu izpildes gaitā iespējamas nelielas izmaiņas - datumu nobīdes un korekcijas ielu posmu sadalījumā.
Uzkopšanas darbi tiks veikti pēc iespējas īsākā laika posmā, lai radītās neērtības iedzīvotājiem būtu pēc iespējas mazākas.
No 12. maija:
· Lēpju ielas posms no Nr.13 līdz Plēksnes ielai.
No 13. maija:
· Nīcgales iela no Nr.25 līdz Nr.5. Par darbiem ielas otrā pusē informācija tiks sniegta atsevišķi.
No 18. maija:
· Olgas ielas posmā no Nometņu ielas līdz Ernestīnes ielai sākumā pāra un tad nepāra pusē.
· Slokas ielas posmā no Konsula ielas līdz Dzegužu ielai abās pusēs.
· Slokas ielas posmā no Dagmāras ielas līdz Dzirciema ielai abās pusēs.
No 25. maija:
· Jūrkalnes ielā ielas posmā no Jūrkalnes ielas 7A līdz Irlavas ielai nepāra pusē.
· Vaiņodes ielas posmā no Tadaiķu ielas līdz Irbenes ielai pāra pusē.
· Alīses ielas posmā no Āgenskalna ielas līdz Kristapa ielai nepāra numuru pusē.
· Alīses ielas posmā no Kristapa ielas līdz Kalnciema ielai pāra numuru pusē.
· Vecās Jūrmalas gatves posmā no Tapešu ielas līdz Kandavas ielai pāra pusē.
No 1. jūnija:
· Šampētera ielas posmā no Zasulauka ielas līdz Irlavas ielai nepāra pusē.
· Grīvas ielas posmā no Vecās Buļļu ielas līdz Vaidelotes ielai pāra pusē.
· Grīvas ielas posmā no Vaidelotes ielas līdz Šķērsielai nepāra pusē.
· Vaidelotes ielas posmā no Dzirciema ielas līdz Grīvas ielai pāra pusē.
· Vaidelotes iela posmā no Nr.15 līdz Grīvas ielai abās pusēs.
No 8. jūnija:
· Kalnciema ielas posmā no Lielirbes ielas līdz F.Candera ielai nepāra pusē.
· Kalnciema ielas posmā no Lielirbes ielas līdz Ventspils ielai pāra pusē.
· Kandavas ielas posmā no Tapešu ielas līdz Dzirciema ielai pāra pusē.
· Gregora ielas posmā no Kuldīgas ielas līdz Tapešu ielai abās pusēs.
Rīgas pašvaldība izmaiņas satiksmes organizācijā īslaicīgi ievieš, lai veiktu brauktuvju tīrīšanas darbus un uzlabotu ielu uzturēšanas darbu kvalitāti.