Putins skaidro savus izteikumus par kara beigām un noliedz gatavošanos karam ar Eiropu
Krievijas diktators Vladimirs Putins nācis klajā ar jaunu skaidrojumu par saviem izteikumiem, ka Krievijas sāktais karš Ukrainā varētu tuvoties beigām.
Viņš apgalvo, ka šāds vērtējums balstīts Krievijas armijas situācijas analīzē frontē, taču konkrētu kara beigu termiņu nenosauc.
Tāpat Putins noraidīja Rietumu brīdinājumus par Krievijas iespējamu gatavošanos karam ar Eiropu. Viņš sacīja, ka Rietumu apgalvojumi par to, ka Krievija gatavojas karam ar Eiropu, esot meli.
Viņš sacīja, ka Rietumu medijiem vajadzētu kaunēties par savu atspoguļojumu saistībā ar to, ko Maskava nosauca par Ukrainas drona uzbrukumu studentu kopmītnei Krievijas kontrolētajā Luhanskā, kurā gāja bojā 21 cilvēks.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, runājot pēc tikšanās ar saviem augstākajiem komandieriem, sacīja, ka Kijiva turpina īstenot savus mērķus vājināt un graut Krievijas kara centienus, tostarp ar tālas darbības uzbrukumiem mērķiem, kas saistīti ar naftas nozari.
“Mēs aktīvi aizstāvamies, un ir svarīgi, lai mēs turpinātu sasniegt savus mērķus, galvenokārt vēršoties pret Krievijas loģistiku un Krievijas naftas nozari,” Zelenskis sacīja savā ikvakara videouzrunā.
Iepriekš uzrunājot militārās parādes dalībniekus Sarkanajā laukumā tā dēvētajā uzvaras dienā, Putins pauda pārliecību par Krievijas uzvaru karā pret Ukrainu, kuru viņš joprojām dēvē par “speciālo militāro operāciju”.
Savā salīdzinoši īsajā runā Putins plaši atsaucās uz vēsturi, vairākkārt apgalvoja, ka pret Krieviju karojot ne tikai Ukraina, bet arī viss NATO bloks, kā arī pateicās Krievijas pusē karā iesaistītajiem — karavīriem, amatpersonām, ražotājiem un arī tā dēvētajiem “kara korespondentiem”.