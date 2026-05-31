Jonass Vācijas “Grand Prix” pirmajā braucienā finišē devītais
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien pasaules motokrosa čempionāta septītajā posmā - Vācijas "Grand Prix" - bija devītais MXGP klases sacensību pirmajā braucienā, bet MX2 klasē Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi ierindojās attiecīgi ceturtajā un desmitajā vietā.
Prestižākajā MXGP klasē "Kawasaki" braucējs Jonass dubļainajā trasē bija stabili pirmā desmitnieka robežās un finišēja devītais. Uzvaru svinēja beļģis Lukass Kūnens, trīs sekundes vēlāk finišēja slovēnis Tims Gajsers, bet trešais bija spānis Rubens Fernandess.
MX2 klasē "Yamaha" braucējs Jānis Reišulis arī aizvadīja stabilu braucienu, kura laikā vienubrīd atkāpās uz piekto vietu, bet finišēja ceturtais nepilnas divas sekundes aiz labāko trijnieka, kurā bija beļģis Saša Kūnens, francūzis Matiss Valēns un Dienvidāfrikas braucējs Kemdens Maklelans.
Kārlis Reišulis lielāko daļu brauciena bija septītajā pozīcijā, taču finišu sasniedza desmitajā vietā.
Vēlāk svētdien tiks aizvadīti otrie braucieni.
Pasaules čempionātā šosezon būs 20 posmi, no kuriem septītais posms notiks Ķeguma trasē Latvijā.