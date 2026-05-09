Šodien 15:56
Rīgas Pašvaldības policijai par vairāk nekā 250 000 eiro iegādāsies formastērpus
Rīgas Pašvaldības policijai par vairāk nekā 250 000 eiro plāno iegādāties formastērpus, liecina elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija.
Konkursu par formastērpu iegādi izsludinājusi pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde. Piedāvājumu iesniegšana paredzēta līdz 9. jūnijam.
Iepirkums sadalīts 19 daļās, iepērkot dažādus formastērpu elementus. Plānots iegādāties vasaras bikses, speciālos vissezonas un siltinātos kostīmus, beisbola tipa cepures ar atstarojošiem elementiem, baltus un melnus kreklus, T - kreklus, ziemas zābakus, gaismu atstarojošas vestes.
Tāpat plānots iegādāties sieviešu un vīriešu termoveļu, bikšu jostas, siltinātas cepures, cimdus, zeķes, kaklasaites un virsjakas.
Visvairāk naudas šajā iepirkumā plānots izlietot speciālo vissezonas un siltināto kostīmu piegādei. Plānots iegādāties 91 kostīmu, tam izlietojot 69 000 eiro.