Staķis: Eiropas aizsardzības vājākais punkts nav finansiālie līdzekļi. VIDEO
Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanai ir pieejami dažādi finansējuma avoti, tomēr atsevišķus aizsardzības jautājumus nevar atrisināt ātri arī tad, ja finansējums ir pieejams, norāda Eiropas Parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis (P).
Jautāts par austrumu flanga valstīm, Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu un arī ES 2027. gada budžetu, kā arī par aizsardzības spēju stiprināšanu, Staķis atbildēja, kuras prioritātes, viņaprāt, vajadzētu stiprināt.
Eiroparlamentārietis pieminēja divus Latvijai būtiskus virzienus - slāņveida pretgaisa aizsardzību un fiziskās robežas stiprināšanu valstīm, kas robežojas ar Baltkrieviju un Krieviju. Viņš skaidroja, ka nākamajā ES daudzgadu budžetā aizsardzības vajadzībām paredzēts būtisks finansējuma pieaugums un daļu šo aktivitāšu varētu finansēt no šī budžeta.
Politiķis uzsvēra, ka Eiropa ir sapratusi militārās mobilitātes nozīmi. Pēc Staķa teiktā, ES nākamajā daudzgadu budžetā militārajai mobilitātei finansējumu paredzēts palielināt desmit reizes - no 10 miljardiem eiro līdz gandrīz 100 miljardiem eiro. Taču, viņa ieskatā, arī tas joprojām ir par maz.