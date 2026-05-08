Svarīga informācija rīdziniekiem: no maija mainās mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtība
No šā gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim mājokļa pabalsta aprēķinā tika piemēroti paaugstināti koeficienti, informē Rīgas dome.
Šis lēmums tika pieņemts, lai sniegtu lielāku atbalstu sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām un uz noteiktu laiku paplašinātu mājokļa pabalsta saņēmēju loku. Rīgas Sociālais dienests šā gada pirmajos četros mēnešos saņēmis 17 104 iesniegumus gan par mājokļa pabalsta piešķiršanu, gan par tā pārrēķinu par iepriekšējiem trim mēnešiem.
Paaugstināto koeficientu piemērošana ļāva palielināt gan pabalsta apmēru, gan to cilvēku skaitu, kuri kvalificējās mājokļa pabalsta saņemšanai. Tomēr šie nosacījumi bija paredzēti kā pagaidu atbalsts. Taču saskaņā ar iepriekš pieņemto kārtību no 2026. gada maija mājokļa pabalsta aprēķinā atkal tiek piemēroti iepriekš noteiktie – zemākie – koeficienti.
Mājokļa pabalsta saņēmēji un finansējums Rīgā 2026. gadā:
· Janvārī pabalstu saņēma 9613 cilvēki, izlietoti 1 556 191,08 eiro, vidējais pabalsta apmērs – 161,88 eiro.
· Februārī – 9908 cilvēki, 1 818 000,45 eiro, vidējais pabalsts – 183,49 eiro.
· Martā – 10 456 cilvēki, 2 323 406,07 eiro, vidējais pabalsts – 222,21 eiro.
· Aprīlī pabalsts piešķirts 11 941 cilvēkam, no kuriem 2060 gadījumos tas vēl nav pārskaitīts. Izlietotais finansējums – 2 896 977,74 eiro, vēl nepārskaitīti 369 331,08 eiro. Tiem, kuriem pabalsts jau izmaksāts, tā vidējais apmērs bija 242,60 eiro.
Koeficienti mājokļa pabalsta aprēķinam pēc 30. aprīļa:
· atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficients 2,1;
· mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficients 1,7;
· mājsaimniecībai, kurā ir bērni līdz 18 gadu vecumam vai pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecumam, ja tās mācās vai studē – koeficients 2;
· pārējām mājsaimniecībām – koeficients 1,3.
Ja mājsaimniecībai mājokļa pabalsts jau ir piešķirts, pabalsta pārrēķins atbilstoši jaunajiem koeficientiem tiks veikts automātiski, un iedzīvotājiem atkārtoti Rīgas Sociālajā dienestā vērsties nav nepieciešams.
Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc noteiktas formulas, ņemot vērā:
· mājsaimniecības ienākumus,
· garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksni,
· normatīvos izdevumus par mājokli.
2026. gadā GMI slieksnis pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā – 187 eiro; pārējām personām mājsaimniecībā – 131 eiro.
Biežāk konstatētie mājokļa pabalsta atteikuma iemesli ir personas rīcībā esoši naudas uzkrājumi, īpašumi, nepilnīgas informācijas par ienākumiem norādīšana (tai skaitā bankas kontu izrakstu neiesniegšana), kā arī tas, ka darbspējīga persona neveic darba tiesiskās attiecības un nav reģistrēta Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks. Izvērtējot lietas materiālus, visos gadījumos lēmumi pieņemti atbilstoši normatīvajiem aktiem.