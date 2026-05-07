"TV3 Ziņu" žurnālists Ivo Butkevičs pavaicāja Latkovskim jautājumu par Sprūdu- atbilde ir smaga
"TV3 Ziņu" žurnālists Ivo Butkevičs atklāj, kāda bijusi Saeimas Nacionālās drošības komisijas (NDK) priekšsēdētāja Ainara Latkovska (JV) reakcija, kad viņš vaicāja par to, vai viņš uzticas Aizsardzības ministrijas vadībai.
"Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Latkovskis uz manu jautājumu, vai viņš uzticas Aizsardzības ministrijas politiskajai vadībai, sacīja ka grūti atbildēt, jo... negribot melot," vietnē "X" norāda žurnālists.
Saeimas frakcijas "Zaļo un zemnieku savienība" (ZZS) vadītājs Harijs Rokpelnis (ZZS) norādījis, ka jāvērtē aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) iespējamā politiskā atbildība pēc dronu incidenta Rēzeknē. Viņš atzina, ka incidentā konstatējami trūkumi dienestu savstarpējā koordinācijā, kā arī nepietiekami skaidra informēšana iedzīvotājiem par pareizu rīcību krīzes situācijā. Rokpelnis uzsvēra, ka šādi trūkumi nav vērtējami kā pieņemami un tiem vajadzētu būt izvērtētiem, analizējot notikušo un pieņemot turpmākus lēmumus.
Tikmēr opozīcijas partijas Nacionālā apvienība (NA), "Apvienotais saraksts" (AS) un "Latvija pirmajā vietā" (LPV) paziņojušas, ka pēc dronu incidenta Rēzeknē prasīs aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. AS deputāts Edvards Smiltēns (AS) žurnālistiem norādīja, ka šis incidents ir pamats, lai prasītu ministra demisiju.
NA deputāts Jānis Dombrava (NA) pēc Nacionālās drošības komisijas (NDK) sēdes vietnē "X" norādīja, ka secinājumi par drona incidentu ir skaidri. "Šādā brīdī valsts aizsardzības nozari nevar vadīt cilvēks, kurš dod tukšus solījumus, kurus nepiepilda ar darbiem. Opozīcija virzīs Sprūda demisiju," paziņojis politiķis. Bet Kristaps Krištopans (LPV) žurnālistiem pauda viedokli, ka Latvija nav pietiekami mācījusies no iepriekšējiem drošības incidentiem, un situācija ar atkārtotiem gadījumiem raisa bažas par valsts aizsardzības spējām.