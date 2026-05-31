Minerālūdenī vai kefīrā marinēta cūkgaļa. Receptes
Ir svarīgi, lai marināde nepadarītu gaļu sausu, bet gan sulīgu, lai piešķirtu tai garšu un aromātu. Pēc izcepšanas gaļai jāgaršo tā, lai to varētu ēst arī bez piedevām.

Minerālūdenī marinēta cūkgaļa

Sastāvdaļas: 
1 kg cūkas kakla karbonādes vai lāpstiņas gabala
600 ml gāzēta minerālūdens
4 lieli sīpoli
1 ēdk. eļļas
1 tējk. maltu piparu
6–8 smaržīgo piparu graudiņi
sāls un cukurs pēc garšas

Gatavošana:
Gaļu sagriez šašlika izmēra gabaliņos. Sīpolus sagriez pabiezās šķēlēs. Bļodā samaisi gaļu ar sīpoliem un garšvielām. Pārlej ar minerālūdeni un vēlreiz cītīgi samaisi. Uzliec vāku un atstāj, lai vismaz 3–4 stundas marinējas.

Kefīrā marinēta cūkgaļa

Sastāvdaļas:
1 kg cūkas mīkstuma
2 lieli sīpoli
250 ml kefīra
2 ēdk. sakapātu lociņu
2 ēdk. sakapātu pētersīļu
1–2 tējk. sāls
1 tējk. maltu piparu

Gatavošana:
Gaļu sagriez nelielos gabalos, sīpolus – ripiņās. Bļodā samaisi gaļu ar sīpoliem, zaļumiem un garšvielām. Pārlej ar kefīru, vēlreiz kārtīgi samaisi un atstāj, lai marinējas vismaz 2–3 stundas.

