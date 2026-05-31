Šodien 08:47
Rīgā bez vēsts pazudusi 14 gadus vecā Alise Kozuļina
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts pazudušo 2012. gadā dzimušo Alisi Kozuļinu.
Jauniete šā gada 29. maijā ap pulksten 12.00 izgāja no adreses Rīgā, Ķemeru ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta. Pazīmes: augums 170-175 cm, vidējas miesas būves, zili mati. Iespējams, bija ģērbusies zilās džinsa biksēs, melnā džemperī, bordo krāsas T-kreklā un melnos "VANS" apavos. Uz labās kājas potītes ir rēta.
Jauniete pēdējo reizi manīta 29. maijā ap plkst. 12.00.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!