Bojāgājušo skaits ASV rūpnīcā, kur plīsa ķīmisko vielu rezervuārs, pieaudzis līdz 11 cilvēkiem
Bojāgājušo skaits Vašingtonas štata Longvjū pilsētas rūpnīcā “Nippon Dynawave Packaging”, kur plīsa ķīmisko vielu rezervuārs, pieaudzis līdz 11 cilvēkiem.
Jau ziņots, ka negadījums notika otrdien, 26. maijā, ASV Vašingtonas štata ziemeļaustrumos, kad plkst. 7.15 no rīta, plīsa rezervuārs, kurā atradās ķīmisks šķīdums “white liquor”, ko izmanto papīra ražošanā. Sākotnēji negadījumā tika apstiprināta viena cilvēka nāve, un tika ziņots par vairākiem cilvēkiem, kas zem drupām tiek meklēti. Tāpat vismaz deviņi cilvēki ar ķīmiskiem apdegumiem tika nogādāti ārstniecības iestādē.
"Visas nedēļas garumā glābšanas un meklēšanas darbi rūpnīcas teritorijā turpinājās. Glābēji pārmeklēja gruvešus un izmantoja dronus, lai pārbaudītu teritorijas perimetru," norāda ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Kurts Stičs.
Bojātajā tvertnē atradās aptuveni 900 000 galonu jeb 3,4 miljoni litru ķīmiskā šķīduma. Iepriekš veiktās pārbaudes apstiprināja, ka piesārņojums nonācis arī netālu esošajā Kolumbijas upē. Tomēr amatpersonas uzsvērušas, ka līdz šim nav konstatēts, ka sprādziens būtu ietekmējis Longvjū pilsētas dzeramā ūdens apgādi. Notikušās avārijas cēloņi joprojām tiek izmeklēti.
Uzņēmums "Nippon Dynawave Packaging" ir Japānas papīra ražošanas uzņēmuma "Nippon Paper Industries" meitasuzņēmums. Rūpnīcā strādā aptuveni 1000 darbinieku. "Nippon Paper Industries" ir otrs lielākais papīra ražotājs Japānā pēc pārdošanas apjoma.