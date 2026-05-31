Pāris nopirka vecu kumodi un uzreiz saprata, ka ar to kaut kas nav kārtībā. VIDEO
Laulāts pāris lietotu preču veikalā nopirka vecu kumodi, cerot uz parastu mēbeļu restaurāciju. Tomēr atradums iekšā pārvērta vienkāršu pirkumu par īstu pārsteigumu un izraisīja plašu atsaucību internetā.
Pāris, kas vada mēbeļu restaurācijas studiju, dalījās ar savu stāstu "TikTok" pēc tam, kad vecajā kumodē atklāja slēptu nodalījumu. Video ātri piesaistīja lietotāju uzmanību, un daudzi skatītāji atzina, ka arī paši sapņotu atrast kaut ko līdzīgu.
Neaizmirstams atradums
Kadrā redzams, kā pāris ar lukturi pārbauda mēbeles iekšpusi. Kādu brīdi, starp diviem koka stabiņiem, viņi pamana rūpīgi salocītu saišķīti.
Sākumā pāris domāja, ka iekšā atrodas vienkārši veci papīri. Taču, kad sieviete mēģināja izņemt atradumu ar skrūvgriezi, kļuva skaidrs, ka tā ir nauda.
"O, izskatās, ka šeit ir 50 dolāri," pārsteigti sacīja sieviete.
Cik naudas tur bija
Skaitot naudu, pāris atklāja desmit 50 dolāru banknotes un vienu 100 dolāru banknoti. Kopējā summa sastādīja 600 dolāru.
Taču visvairāk viņus pārsteidza nevis nauda kā tāda, bet gan banknošu vecums. Vēlāk sieviete pastāstīja, ka lielākā daļa banknošu datētas ar 1963.–1969. gadu periodu, bet viena no tām atbilst 1950. gada dizainam.
"Mēs nekad agrāk nebijām atraduši kaut ko līdzīgu," atzina pāris. Pēc tam viņi turpināja izpētīt kumodi, cerot atrast vēl kādus slēptus nodalījumus.
Otrais atradums un sociālo tīklu reakcija
Papildus naudai pāris kumodē atrada zeltītu monētu aizsargapvalkā. Lai gan viņi domāja, ka tā nav īpaši vērtīga, atradums izraisīja diskusijas skatītāju vidū.
Komentāros daudzi lietotāji ieteica neiztērēt atrasto naudu uzreiz, bet parādīt to speciālistiem. Pēc dažu komentētāju domām, vecās banknotes var būt ievērojami vērtīgākas nekā to nominālvērtība.
