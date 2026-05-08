"Pienācis brīdis, kad svarīgi būt kopā ar ģimeni" - Sprūds skaidro, kāpēc devies atvaļinājumā
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā sakarā ar radinieka bērēm.
Ministrs apstiprināja, ka ir pienācis brīdis, kad līdzās darba pienākumiem īpaši svarīgi ir būt kopā ar ģimeni - viņš šajās dienās būs īsā prombūtnē Polijā, kur pēdējā gaitā pavadīs savu bērnu vectēvu.
Dzīves gaita ir neapturama – ir pienācis brīdis, kad līdzās darba pienākumiem īpaši svarīgi ir būt kopā ar ģimeni.— Andris Spruds (@AndrisSpruds) May 8, 2026
Neatkarīgi no atrašanās vietas Sprūds turpināšot pildīt savus pamatpienākumus un atrasties kontaktā ar kolēģiem ministrijā un Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" liecina, ka Sprūdam atvaļinājums piešķirts no šodienas līdz svētdienai. Sprūda atvaļinājuma laikā par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju iecelts satiksmes ministrs Atis Švinka (P).
Jautājums par Sprūda amata pienākumu pildīšanas atbilstību gaidām aktualizējās pēc tam, kas ceturtdien Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem viens nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.
Vēlāk Ministru prezidenta Evika Siliņa (JV) paziņoja, ka nav apmierināta ar iedzīvotāju novēlotu apziņošanu par notikušo.
Pats Sprūds atzina, ka jautājums par to, vai šūnu apraide nav bijusi novēlota, ir pamatots, tāpēc jāizvērtē, kas ir nostrādājis, bet kas nav.
Opozīcijas politiķi pēc tam nāca klajā ar Sprūda demisijas pieprasījumu.