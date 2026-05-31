Āzis dodas brīvsolī pa Pārdaugavu
Foto: Dzīvnieku Glābšanas Dienests
Noklīdušā āža saimnieki visai drīz tika atrasti.
Mūsu mīluļi

Āzis dodas brīvsolī pa Pārdaugavu

Gunārs Kalme

Kas Jauns Avīze

Cilvēki bieži piesauc sociālo tīklu spēku, un ar to palīdzību nereti izdodas atrisināt problēmas. Tā pie saimniekiem visai ātri izdevās atgriezties āzim, kurš bija devies brīvsolī Šampētera/Pleskodāles apkaimē.

Dzīvnieku glābšanas dienesta vietnē 23. maija vakarā tika publicēta ziņa, ka Rīgā, Apuzes ielā, pieklīdis āzis. Dzīvniekam nebija krotālijas jeb identifikācijas zīmes, kas ļautu noteikt piederību. Drīz vien ar ziņu dalījās rajona iedzīvotāju grupas dalībnieki. Kāds pajokoja, ka āzis meklē savu āzenīti, bet jau pēc laiciņa tika ziņots, ka saimnieki atrasti.

Tēmas

Pārdaugava

Citi šobrīd lasa