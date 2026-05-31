Noklīdušā āža saimnieki visai drīz tika atrasti.
Mūsu mīluļi
Šodien 08:22
Āzis dodas brīvsolī pa Pārdaugavu
Cilvēki bieži piesauc sociālo tīklu spēku, un ar to palīdzību nereti izdodas atrisināt problēmas. Tā pie saimniekiem visai ātri izdevās atgriezties āzim, kurš bija devies brīvsolī Šampētera/Pleskodāles apkaimē.
Dzīvnieku glābšanas dienesta vietnē 23. maija vakarā tika publicēta ziņa, ka Rīgā, Apuzes ielā, pieklīdis āzis. Dzīvniekam nebija krotālijas jeb identifikācijas zīmes, kas ļautu noteikt piederību. Drīz vien ar ziņu dalījās rajona iedzīvotāju grupas dalībnieki. Kāds pajokoja, ka āzis meklē savu āzenīti, bet jau pēc laiciņa tika ziņots, ka saimnieki atrasti.