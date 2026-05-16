Apzog policijas kafejnīcas darbinieces Liepājā, demolē Vangažu Kultūras centru, Salaspilī strostē mazdārzniekus: kriminālā province
Liepājā notikusi pārdroša zādzība, kur kāds garnadzis aptīrījis policijas galvenajā ēkā esošās kafejnīcas darbinieces. Daugavpilī kāds “gada tētis” ar bērnu Māmiņdienas agrā rīta svētku ziedu pušķi bija nolēmis paslepus saplūkt pilsētas tulpju dobē, bet novērošanas kameras to piefiksēja.
Savukārt vairāki tīņi Vangažos Mātes dienas vakarpusē, pasprukuši no mammas uzraudzības, sadomāja izdemolēt vietējo Kultūras centru. Jelgavā kāda agresīva autovadītāja ķerstīšanā iesaistījies pats pilsētas mērs, bet Salaspils pašvaldība sapiktojusies uz šmucīgajiem mazdārzniekiem.
Daugavpils “gada tētis” izplūkā puķu dobi
Māmiņdienas rītā, pagājušās nedēļas svētdienā, kāda daugavpiliete “Facebook” publicējusi video par to, kā kāds tēvs ar bērnu pilsētas apstādījumos plūc tulpes, un ierakstījusi: “Es gribētu dzirdēt no tiem, kam ir bērni, un no tiem, kam vēl nav. Vai jūs mācāt savējos tāpat?
Pēc video noskatīšanās es sapratu, ka tas ir tēvs un meita. Acīmredzot viņi zaga mammas pušķi Mātes dienai! Lai māte redz, kāds brīnišķīgs vīrs viņai ir un kā viņš audzina savu meitu! Ja jums nav naudas pušķim, dodieties uz mežu un plūciet savvaļas puķes! Ne jau tāpēc smagi strādāju smagi, laistu, stādu un ravēju, lai tādi nāktu un postītu puķu dobes! Žēl, ka bija septiņi no rīta, gulēju.
Ko jūs sakāt, godīgie cilvēki? Varbūt kāds atpazīs šos neliešus? Valstij vajadzētu zināt savus “varoņus”.”
Vairāki interneta lietotāji Daugavpils “puķu mīļotājam” rosina piešķirt Gada tēva titulu.
Demolē Vangažu Kultūras centru
Toties Vangažos huligānisms tika piedzīvots Māmiņdienas vakarā, kur ar vandalismu nodarbojās nepilngadīgie. Kultūras centrs savā “Facebook” lapā ierkastījis:
“Kultūra sākas ģimenē, jo tā ir pirmā vide, kurā bērns apgūst pamatvērtības, uzvedības normas un tradīcijas. Ģimenes ikdienas rituāli un attieksme veido nākamās paaudzes kultūras izpratni.
Tā mēs - Vangažu Kultūras centrs - domājam! Domājam, ka Vangažos ir burvīgi bērni un jaunieši, kuri dzied, dejo, sporto un labi mācās... līdz šim (11. maija) rītam, kad ieraudzījām vakardienas veikumu.
Vakar Mātes dienā, laika posmā no 18:00 līdz 20:00 pusaugu bērni nolēma nodarīt kaitējumu Vangažu Kultūras centra materiālajām vērtībām. Šorīt tika izsaukta Valsts policija un uzrakstīts iesniegums par vandalismu. Kultūras centra kameras ir nofiksējušas “varoņus”. Esiet varoņi arī tagad un atnākat nokārtot šo starpgadījumu mierīgu sarunu ceļā.”
Ropažu novada pašvaldība informē: “10. maija vakarā Vangažu Kultūras centrā notikusi ielaušanās un mantas bojāšana. Par notikušo Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu. Videonovērošanas kamerās ir fiksētas personas, kuras saistītas ar notikušo pārkāpumu.
Aicinām atsaukties aculieciniekus vai personas, kuru rīcībā ir papildu informācija par notikušo, sazinoties ar Valsts policiju vai Ropažu novada pašvaldības policiju. Policija turpina sekot līdzi situācijai un izvērtēt iespējamos preventīvos pasākumus līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.”
Salaspils pašvaldība strostē mazdārzniekus
Savukārt Salaspils novada pašvaldība ir nikna uz sakņu dārzu īpašniekiem: “Veicot apsekošanu, konstatēts, ka Salaspils novadā atsevišķās sakņu dārzu teritorijās tiek izmesti ne tikai bioloģiskie, bet arī sadzīves un citi atkritumi, radot piesārņojumu un nekārtību.
Atgādinām, ka dārzu nomniekiem ir pienākums uzturēt teritoriju sakoptu, bioloģiskos atkritumus kompostēt, bet citus atkritumus nogādāt savas dzīvesvietas konteineros. Ja situācija neuzlabosies, pašvaldība vērtēs iespēju atsevišķas sakņu dārzu teritorijas likvidēt. Aicinām visus sakņu dārzu nomniekus ievērot noteikto kārtību un atkritumus izmest tikai tam paredzētajās vietās! Tīra un sakopta vide ir mūsu visu kopīga atbildība: aicinām ievērot kārtību sakņu dārzu teritorijās!”
Jelgavas mērs sola sodīt agresīvu autovadītāju
Trešdienas, 13. maija, rītā jelgavnieks Krišjānis Dzalbe Rūpniecības ielā fiksējis pārgalvīgu “Audi” vadītāju, kurš ne tikai pārsniedza braukšanas ātrumu, bet arī veica neatļautas apdzīšanas. Viņš “Facebook” ierakstījis: “Plkst. 7:35 uz Rūpniecības ielas augstākās klases tukšgalvis baltā “Audi SUVā” posmā starp Tērvetes un Kalpaka ielām paspēja veikt trīs apdzīšanas - pāri nepārtrauktām līnijām, uz gājēju pārejas, ievērojami pārsniedzot ātrumu.
Apdzīšana uz gājēju pārejas vispār nepiedodams manevrs, jo, ja gājējs ietu, neprātīgais vadītājs viņu pamanītu tikai tad, kad gājējs jau būtu viņa vējstiklā. Pilsēta nav sacīkšu trase. Un skriešanās pilsētā ir spēle ar dzīvībām.”
Šo ierakstu pamaījis Jelgavas mērs Mārtiņš Daģis, kurš informāciju novedis pašvaldības policijai un publiski sola, ka neapdomīgais pārgalvis saņems sodu.
Garnadzis apzog kafejnīcu Liepājas policijas ēkā
Varen pārgalvīgs garnadzis pagājušās nedēļas ceturtdienā uzdarbojies Liepājas Valsts policijas ēkā, kurš apzadzis policijas mājā esošās kafejnīcas darbinieces, ziņo portāls liepajniekiem.lv.
Valsts policijas Kurzemes pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Šeršņova pastāstījusi, ka 6. maija pēcpusdienā Liepājā kādā kafejnīcā trīs darbinieces konstatējušas, ka no darbinieku telpas nozagta nauda un naudas maks ar dokumentiem, konkrēti gan neminot, kur tas noticis.
Savukārt liepajniekiem.lv vairāki zinātāji norādījuši, ka zādzība notikusi kafejnīcā “Piparmētra”, kas darbojas Valsts policijas ēkas pirmajā korpusā Bāriņu ielā 3. Tātad, zādzība notikusi likumsargu acu priekšā.