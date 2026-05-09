Liepājā nozog maizes mašīnu, Daugavpilī likvidē tulpes, Jelgavā cīnās ar garāžām: kriminālā province
Liepājā kāds zaglis gaišā dienas laikā pašā pilsētas centrā pamanījies nozagt nevis vienkāršu automašīnu, bet gan kravas spēkratu, kas veikaliem izvadā dienišķo maizīti. Iecavas Brāļu kapos dažas dienas pirms “Uzvaras dienas” sabrukušas sarkanarmiešiem veltītās piemiņas plāksnes. Pašvaldība notikušajā vaino Krievijas vēstniecību.
Savukārt Jelgavas pašvaldība strostē Garozas ielas iedzīvotājus, kuri iekškvartālā pirms daudziem gadiem uzslējuši metāla garāžas, un pieprasa tās nojaukt. Bet Alūksnes novada pašvaldība informē, ka tā privātmāju rajonā “Sīļi” negodprātīgos mēslotājus un kvadraciklistus ķerstīs ar novērošanas kamerām. Toties Daugavpils pašvaldības policija saniknojusies uz “romantiskiem” jauniešiem, kuri nakts melnumā “likvidē” tulpes pilsētas apstādījumos.
Liepājā nozog maizes mašīnu
Pašā Liepājas centrā, Uliha un Kūrmājas prospekta stūrī, trešdien, 6. maijā pusdienlaikā norisinājās savdabīga policijas operācija, kuras laikā tika apstādināta nozagta automašīna un aizturēts tā vadītājs, kurš pie tam brauca dzērumā un bez vadītāja tiesībām. Varbūt īpaši ievērības cienīgs šis fakts nebūtu, ja ne paša spēkrata gabarīti.
Iereibušais un adrenalīnu sakārojušais laupītājs, bija aizdzinis nevis parastu vieglo spēkratu, kuru, iespējams, vēlāk būtu iespējams pārkrāsot vai sadalīt autodetaļās, bet gan aizdzinis ar Daugavpils akciju sabiedrības “Latvijas Maiznieks” reklāmu izrotātu kravas automašīnu “Renault”, kas pa veikliem izvadā maizi.
Autovadītājs aizturēšanas brīdī atradās vairāk nekā 2,91 promiļu reibumā. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā bez tiesībām, kā arī par automašīnas zādzību.
“Renault” piegādāja preces tirdzniecības vietai un, apstājoties, vadītājs atstāja iedarbinātu automašīnu. Viņš ātri ienesa preces veikalā, taču, iznākot no tā, konstatēja, ka darba mašīna ir pazudusi. Līdz ar to likumsargi kārtējos reizi iedzīvotājiem atgādina iedzīvotājiem būt atbildīgiem un neatstāt transportlīdzeklī aizdedzes atslēgas, kā arī pārliecināties, ka automašīna ir aizslēgta.
Vairāki interneta lietotāji ironizē, ka zaglis, iespējams, bijis izsalcis un viņš vienkārši, nemanot aiz stūra vēlējies vien notiesāt kādu maizes riku. Savukārt “Latvijas Maiznieks” sociālajos tīklos izplatījis vēstījumu: “Mūsu maize tik garšīga, ka zog pat ar visu busiņu”, vienlaikus izsakot pateicību Liepājas pašvaldības policijai, kura operatīvi notvērusi autozagli un atguvusi spēkratu.
Iecavas Brāļu kapos sagrūst sarkanarmiešiem veltītās plāksnes
Pāris dienas pirms tā dēvētās “Uzvaras dienas” sabrukušas padomju okupācijas laikā sarkanarmiešu Brāļu kapos Iecavā (Bauskas novads) uzstādītās piemiņas plāksnes, uz kurām bija iegravēti kritušo karavīru vārdi. “Facebook” grupā “Iecavas pilsētas un pagasta iedzīvotāju forums” Modris Zakaritis ierakstījis: “Cik gan stulbam, gļēvam un aprobežotam jābūt, lai slepus, tumsas aizsegā, “cīnītos” ar mirušiem cilvēkiem?”
Nobrukušo plākšņu likteni plaši apspriež internetā. Daži izsaka pieņēmumu, ka tas ir tīšs vandalisma akts, savukārt citi uzskata, ka bojājumi varētu būt radušies dabiska nolietojuma un konstrukcijas vecuma dēļ.
Iecavas apvienības pārvalde notikušajā vaino Krievijas vēstniecību: “Acīmredzot piemiņas vieta bija atjaunota nekvalitatīvi, to savulaik (2014. gadā – Red.) veica Krievijas vēstniecība. Pārvaldes rīcībā nav informācijas par demolēšanu.”
Jelgavā cīnās ar garāžām
Problemātiskās metāla garāžas Jelgavā, Garozas ielas iekškvartālā
Jelgavas pilsētas pašvaldībai problēmas sagādājušas no dažādām metāla loksnēm un konstrukcijām saslietās garāžas Garozas ielas iekškvartāla pagalmos. Spriežot pēc publicētajām fotogrāfijām, var redzēt, ka daļa no tām ir sarūsējušas un ieaugušas nezālēs. Tas liecina par to, ka jau ilgstoši neviens tās nav “apciemojis”. Šīs metāla garāžas varētu būt uzslietas “trako deviņdesmito gadu” sākumā, kad cilvēkiem pēc valsts neatkarības atgūšanas lielā skaitā parādījās automašīnas, kurām vajadzēja savu mājvietu, un, izmantojot vietvaras ne īpaši stingro kontroli pār būvniecības procesiem, jelgavnieki atrada iespējas uzsliet šīs metāla garāžas. Tagad pilsētas dome aicina līdz 1. jūlijam īpašniekus demontēt patvaļīgi novietotās garāžas Garozas ielā:
“Jelgavas pašvaldības Būvvalde 7. maijā pie patvaļīgi izvietotajām garāžām Garozas ielas iekškvartālā izvietojusi paziņojumus, ar aicinājumu garāžu īpašniekus līdz 1. jūlijam demontēt uz pašvaldības zemes novietotās garāžas. Ja ir kādi objektīvi iemesli, lai garāžas netiktu demontētas, par to līdz 1. jūnijam ir jāinformē pašvaldība. Garāžas, kuras novietotas uz Jelgavas pašvaldībai piederošā zemesgabala Garozas ielas iekškvartālā, īpašnieki aicināti demontēt līdz 1. jūlijam.”
Visticamāk, šīs garāžas tur atrodas kopš pagājušā gadsimta pašu deviņdesmito gadu sākuma un vietējie savā ziņā tās uzslējuši patvaļīgi. Tomēr tikai 1993. gada aprīlī Latvijā tika atjaunots Zemesgrāmatu likums, bet līdz tam uzslieto būvju (arī garāžu) tiesiskums ir diskutabls. Pēc likuma, ja būve uzcelta pirms 1993. gada, to nav pamata uzskatīt to par patvaļīgu būvniecību. Sarežģītāk ir tad, ja šī būve uzslieta uz pašvaldībai piederošas zemes, jo īpašumtiesību sakārtošana ir cieši saistīta ar zemes reformu un privatizācijas procesu, piemēram, jābūt ar vietvaru noslēgtam zemes nomas līgumam un tamlīdzīgi. Katrā ziņā juridiski nojaukt būvi, kas uzcelta pirms 1993. gada, bet tā nav korekti ierakstīta Zemesgrāmatā ir visai piņķerīga lieta, ja kāds no īpašniekiem iespītējas un vēlas tiesāties. Interneta komentāros jau parādās ieraksti, kas prognozē, ka daļa garāžu lietotāju varētu protestēt pret to nojaukšanu.
Alūksnē mēslotājus un kvadraciklistus ķerstīs ar novērošanas kamerām
Alūksnes novada pašvaldība informē, kā tā pilsētas privātmāju apbūves teritorijā “Sīļi” uzstādījusi videonovērošanas kameras, “lai veicinātu sabiedrisko kārtību un drošu vidi visiem iedzīvotājiem.” Kā laikrakstam “Alūksnes un Malienas Ziņas” norādījusi pašvaldības policija, tad tas bijis nepieciešams, lai “Sīļu” teritorijā nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
2020. gadā Alūksnes privātmāju apbūves teritorijās pašvaldības uzņēmums “Spodra” ierīkoja laukumus sadzīves atkritumiem, cerot tā risināt atkritumu apsaimniekošanas jautājumu. Šīs apkārtnes iedzīvotāji tika informēti, ka laukumos novietot drīkst tikai maksas maisus, kas nopirkti SIA “Lautus vide”. Tomēr dzīvē gan notika citādāk. Visu šo sešu gadu laikā “Sīļos” no šī laukuma nācies savākt arī citā iepakojumā ievietotus atkritumus, kā arī lielgabarīta atkritumus, kurus tur noliek negodprātīgi iedzīvotāji, nevēlēdamies par to izvešanu maksāt. Tādēļ tagad tur uzstādītas videonovērošanas kameras, lai redzētu, kuri ir tie negodprātīgie atkritumu izmetēji, raksta Alūksnes laikraksts. Cerams tās kalpos arī, lai identificētu pārgalvīgos transportlīdzekļu vadītājus, kuri ar kvadricikliem mēdz izbraukāt teritorijā esošos zemes gabalus, atstājot dziļas rises un nolaužot ogu krūmus.
Daugavpilī “romantiski” jaunieši nakts laikā plūc tulpes
Daugavpils pašvaldības policisti trešdienas, 6. maija, naktī videonovērošanas kamerās ieraudzīja grupu, kas bojāja pilsētas apstādījumus – plūca tulpes.
Uz notikuma vietu nekavējoties tika norīkota tuvākā pašvaldības policijas ekipāža, kurai izdevās aizturēt vienu no iesaistītajām personām. Par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Visi iesaistītie ir identificēti.
Saskaņā ar Daugavpils pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem “Par publiskā lietošanā nodotu pašvaldības zaļo zonu un stādījumu aizsardzību Daugavpils valstspilsētā”, pašvaldības zaļajās zonās aizliegts patvaļīgi plūkt ziedus, lauzt, zāģēt vai bojāt kokus un krūmus. Par šādiem pārkāpumiem fiziskajām personām var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 100 naudas soda vienībām (500 eiro).