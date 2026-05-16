Līdz galam nenovērtēta, bet efektīva 30 minūšu nodarbe pret stresu. Par ko ir runa?
Jauni pētījumi liecina, ka 30 minūšu enerģiska pastaiga svaigā gaisā var uzlabot garastāvokli par 46 procentiem un samazināt stresa līmeni par 30 procentiem.
Neirobiologs Džeks Lūiss aicināja cilvēkus doties ārā un "izmantot pastaigu smadzenēm labvēlīgo ietekmi", balstoties uz jaunāko elektroencefalogrammas (EEG) pētījumu rezultātiem. Par to raksta "Mirror".
Pētījums "Prieks no pastaigām" parādīja, ka regulāras pastaigas svaigā gaisā var samazināt nogurumu par 21 procentu un pastiprināt gandarījuma sajūtu par sasniegto.
Dalībniekiem, kuri aktīvi atpūtās dabā, tika novērots ar pozitīvām emocijām saistīto smadzeņu signālu pieaugums vidēji par 43 procentiem visā smadzeņu pieres garozā, bet dažos gadījumos, īpaši vīriešiem, šis rādītājs sasniedza pat 99,6 procentus.
Izdevums uzsvēra, ka saikne starp pastaigām svaigā gaisā un pozitīvu pašsajūtu ir "atkarīga no devas" - cilvēki, kuri vairāk laika pavada ārā, ziņo par augstāku pozitīva noskaņojuma un apmierinātības līmeni.
Papildu ieguvumi no 15 minūšu pastaigas svaigā gaisā ietver ar uzmanību un atmiņu saistītās smadzeņu aktivitātes pastiprināšanos, smadzeņu spējas koncentrēties palielināšanos par 243 procentiem un trīskāršu ar fokusēšanos saistīto smadzeņu signālu pieaugumu.
"Visi dati liecina, ka pastaigas svaigā gaisā ir labvēlīgas ne tikai ķermenim, bet arī smadzenēm, sniedzot virkni pozitīvu efektu, tostarp paaugstinot radošumu un koncentrēšanās spējas, kā arī mazinot nogurumu un cinismu. No zinātniskā viedokļa — jo vairāk laika cilvēki pavada svaigā gaisā, jo labvēlīgāk tas ietekmē viņu smadzeņu viļņus," uzsvēra Džeks Lūiss.
Uzņēmuma "Decathlon UK" pārgājienu nodaļas vadītājs Džoijs Žou piebilda: "Jau sen ticam pastaigu svaigā gaisā pozitīvajai ietekmei, taču ir lieliski, ka tagad šos ieguvumus apstiprina zinātne."
Savukārt pētījuma dalībniece Olīvija Mančestera atzīmēja: "Ņemot vērā mūsu dzīvi pilsētā, mēs ne pārāk bieži dodamies ģimenes pārgājienos, un dalība šajā pētījumā mums atvēra acis uz visu to, ko līdz šim nebijām pamanījuši.
Atslēdzoties uz dažām stundām no telefoniem un ikdienas rūpēm un iegremdējoties dabā, mēs pavadījām kopā brīnišķīgu laiku un jutāmies daudz relaksētāki. Tagad mēs to noteikti darīsim biežāk."